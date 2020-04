Luego de la polémica decisión de reabrir Georgia a partir de este viernes, el presidente Donald Trump le dijo al gobernador Brian Kemp que es “demasiado pronto”.

De acuerdo con el diario local AJC, el presidente Donald Trump anunció el miércoles que le dijo “enérgicamente” al gobernador Brian Kemp que no estaba de acuerdo con su decisión de revertir las restricciones por la crisis de coronavirus y permitir la reapertura de negocios como salones de uñas y peluquerías esta semana.

“Creo que los spas y salones de belleza y salones de tatuajes y peluquerías en la fase uno… es demasiado pronto”, dijo el presidente sobre la decisión de Kemp de permitir que los negocios reanuden sus operaciones tan pronto como el viernes.

El doctor de la Casa Blanca, Anthony Fauci, ya había advertido sobre el peligro que representaba reabrir Georgia tan pronto.

“Existe el peligro de un rebote”, dijo el Dr. Anthony Fauci, jefe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. “Continuando y saltando a fases en las que no deberías estar, le aconsejaría, como funcionario de salud y médico, que no haga eso”.

Kemp defendió su estrategia en una conferencia telefónica con el senador estadounidense Kelly Loeffler, uno de sus principales aliados, y dijo que los esfuerzos de Georgia para contener el coronavirus estaban dando sus frutos, reportó el AJC.

“Sé que este es un mundo diferente. Pero tenemos que seguir viviendo allí durante unas pocas semanas más, o posiblemente solo unos meses más ”, dijo.

“Hay muchas personas con problemas financieros y tenemos que hacer todo lo posible para ayudarlas”.

El gobernador también planeaba publicar pautas esta semana para permitir que los restaurantes reanuden el servicio de cena y vuelvan a abrir los cines el lunes.

Muchos negocios del área metropolitana de Atlanta han dicho que permanecerán cerrados, aunque hay planes en marcha en otras partes del estado para una ola de aperturas, según el diario local.

President Trump said he “disagreed strongly” with Georgia Gov. Brian Kemp’s decision to begin allowing some nonessential businesses to soon reopen. https://t.co/daBViKtzvq

— Chicago Tribune (@chicagotribune) April 22, 2020