Algunos contribuyentes tienen un Ingreso Bruto Ajustado (AGI), que sobre pasa el límite establecido por el plan de rescate de Joe Biden, y si bien no pierden la oportunidad de recibir un tercer cheque, si lo recibirían con menos dineros que otros estadounidenses con ingreso más bajos.

De acuerdo con La Opinión , si un contribuyente ganó más en 2020 podría incluso no recibir su cheque, esto sólo si el Ingreso Bruto Ajustado superó los límites. Una persona que tuvo ingresos menores en 2019 y no ha presentado su declaración del 2020 podría tener más posibilidades de obtener el cheque, y con un monto mayor.

El IRS destaca que una persona que podría ser reclamado como dependiente en la declaración de impuestos de 2020 de otro contribuyente, no sería elegible para el tercer cheque de ayuda por coronavirus. Para ser determinado como dependiente se deben cumplir requisitos como la edad, nacionalidad y parentesco.

Según el IRS este Crédito de reembolso, debe contener información que lo ayudará “si no recibe un tercer pago o no recibe la cantidad máxima este año, porque puede ser elegible para reclamar el Crédito de reembolso de recuperación de 2021 cuando presente su declaración de impuestos de 2021”.

“Los errores administrativos, de depósito y las reglas complejas pueden provocar que se reciba menos dinero del que se tiene derecho en el tercer cheque”, destaca La Opinión. Además de significar menos dinero, errores como no reportar el cambio de domicilio o una cuenta bancaria cerrada podrían retrasar el tercer cheque.

Estados como Nueva Jersey, han buscado soluciones ante esto. El Gobernador Phil Murphy anunció en Twitter : “Hemos obtenido el apoyo de 49 bancos y uniones de crédito para evitar que los pagos del Plan de Rescate Estadounidense sean embargados. El Plan de Rescate Estadounidense es para el pueblo estadounidense, no para los bancos y acreedores”.

El Plan de Rescate Estadounidense firmado por Joe Biden no contempla una ‘protección’ contra embargos de cobradores privados, indica La Opinión. Lo que podría significar menos dinero, ya que parte de su pago pudo haber sido embargado.

El esposo o esposa, difunto no se incluirá en el cálculo del tercer cheque, lo que significaría menos dinero. “Usted, como cónyuge sobreviviente, si es elegible, recibirá hasta $ 1,400 para usted y $ 1,400 para cualquier dependiente que califique”, indica el sitio web del IRS.

Quienes no tendrán el tercer cheque

Pese a que algunos criterios cambiaron, el Plan de Rescate Estadounidense de Joe Biden no otorgaría un tercer pago a aquellas parejas que tengan un Ingreso Bruto Ajustado (AGI) superior a $160 mil dólares, así como a padres solteros que ganen más de $120 mil dólares.

También, los contribuyentes solteros no tendrían un tercer cheque si ganan más de $80 mil dólares. Otros criterios como no tener un número de Seguro Social válido, así como no haber realizado su declaración de impuestos del 2020 o 2019, podrían dejarte sin el pago del estímulo.