Belinda y Christian Nodal han anunciado su separación

Se destapa la supuesta razón de la ruptura

¿Ya se venía venir?

Razón separación Belinda Nodal. La noche de este sábado el cantante de música grupera, Christian Nodal dejó un anunció en su cuenta de Instagram en donde confirmaba la separación con la que era su prometida, Belinda. Este texto sorprendió a todos los seguidores de la pareja Nodeli, y comenzaron a circular las supuestas razones de la ruptura.

Desde hace ya algunos meses se había estado mencionado de supuestos problemas en esta relación, y los rumores de su separación comenzaron. Sin embargo, ninguno de los cantantes habían salido a hablar del tema, en una ocasión se vio como Nodal estaba harto del ruido que estaba haciendo su prometida con un utensilio.

Revelan la supuesta razón de la separación entre Belinda y Christian Nodal

Según El Universal, hasta el momento no se aclarado los motivos por lo cual la pareja decidió tomar caminos diferentes, pero desde semanas atrás ya había algunas señales de distanciamiento entre ambos. En texto Christian Nodal mencionó que ya no hablaría más de este tema ante los medios, por su parte Belinda no ha dicho nada al respecto.

Incluso hace unos días otro rumor comenzó a circular una noticia de otro supuesto problema por el que estaban pasando la pareja, y el dinero fue el principal motivo de los pleitos. Al parecer Belinda tiene una deuda millonaria con Nodal, por un préstamo que le pidió para pagar sus asuntos en el SAT.