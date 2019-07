El rayo mortal golpeó un árbol cerca de Lawshe Plantation en el condado de Georgetown, Carolina del Sur, la tarde de ayer jueves, 4 de Julio, según explicó el jefe del batallón del condado de Georgetown, David Geney WCSC.

Un grupo de amigos y familia celebraba el Día de la Independencia con una barbacoa, pero la fiesta terminó en desgracia cuando un rayo mortal fortuito mató a Ryan Gamble, de 44 años y golpeó a varios otros miembros del grupo de edades comprendidas entre los 9 y 46 años.

“Este es el árbol golpeado por el rayo que mató a una persona e hirió a otras dos. Hablé con el hombre que llamó al 911. Dijo que no tenía servicio de Internet o teléfono… entonces, de pronto, recuperó el servicio durante un momento para poder pedir ayuda. Dice que fue intervención divina”. Así publicó la noticia Sydney Glenn en Twitter.

