La intérprete de “The Climb” se sintió muy mal durante una presentación; ¿Qué le sucedió? Rayo avión Miley Cyrus: Vaya susto que sufrió la famosa cantante y actriz Miley Cyrus, pues no solamente ella y su familia se preocuparon por su vida, si no que también a los fans los hizo pasar un amargo momento. Fue través de Instagram, que la intérprete de “We Can’t Stop” notificó a sus seguidores de un hecho que por poco, se vuelve catastrófico. La ex de Liam Hemsworth, subió un video en donde se puede ver la ventanilla de un avión y unas fuertes luces incandescentes apareciendo. La artista explicó por medio de la descripción del video de lo que se trataba. Y lo que dijo podría ser la peor pesadilla de cualquier persona, más de alguien que le teme a los aviones y a las alturas… Le cae un rayo al avión de Miley De acuerdo con información de Agencia Reforma, el avión en el que la cantante Miley Cyrus viajaba fue golpeado por un rayo, por lo que tuvo que aterrizar de emergencia. La intérprete de “Wrecking Ball” se encontraba en camino a Paraguay para participar como artista principal en el festival Asunciónico y anunció a través de Instagram que su avión se había quedado atrapado en una tormenta. “A mis fans y a todos los que estaban preocupados por mí después de haber escuchado sobre mi vuelo a Asunción. Nuestro avión se vio atrapado en una gran tormenta inesperada y fue golpeado por un rayo. “Mi equipo, banda, amigos y familia, quienes viajaban conmigo se encuentran bien después del aterrizaje forzoso”, escribió.

Rayo avión Miley Cyrus: Debido a las condiciones climáticas, canceló su aparición La cantante incluyó un video en el que muestra el destello del rayo a través de la ventanilla del avión y una imagen del daño que sufrió la aeronave. “Desafortunadamente no pudimos llegar a Paraguay. Los amo”, concluyó Cyrus. En la cuenta oficial de Twitter del festival de música se anunció que las condiciones climáticas extremas obligaron a cancelar el primer día del evento. Además de Cyrus, en el festival se presentarían Foo Fighters, Doja Cat y Machine Gun Kelly. Así lo informó Agencia Reforma

Rayo avión Miley Cyrus: Se sintió mal en una presentación, casi detiene el show La cantante estadounidense se presentó hace unos pocos días en Bogotá, Colombia en el ‘Movistar Arena’, la actuación de la intérprete de “Wrecking Ball” iba super bien, pero minutos después le confesó a su público que no se sentía muy bien, y que incluso estaba mareada y tenía ganas de vomitar. De acuerdo con el portal ‘Marca’, la ex actriz de Disney Channel, fue víctima de las alturas de Bogotá, pues primero llegó a Buenos Aires, luego pasó de estar 25 metros sobre el nivel mar, a 2,600 mts. A la actriz le faltó oxigenación, y sus principales síntomas son nauseas, mareos y agotamiento, de acuerdo al portal anteriormente mencionado.

El show tiene que continuar Sin embargo, debido a que es una artista profesional y se destaca por su enorme carrera musical, Miley Cyrus decidió continuar con el show, no sin antes confesar lo que estaba sintiendo a sus fans: “Aquí donde me ven quiero decirles que me siento muy mal, pero voy a seguir con el espectáculo porque sé que llevan mucho esperando por este momento, sin embargo, no se sorprendan si tengo que salir corriendo a vomitar”. Tras las declaraciones que hizo Miley, sintiéndose nauseabunda, los fans le ayudaron a sentirse más querida de lo que ya estaba, dándole el recibimiento que se merece y aplaudiendo el acto de ‘sacrificar’ su salud, a cambio de brindarle a su público un gran espectáculo. (Aquí está el video)

Rayo avión Miley Cyrus: Fue el rostro Gucci La cantante Miley Cyrus se convirtió en el rostro de la campaña del regreso de la fragancia Gucci Flora Gorgeous Gardenia Eau de Parfum. A través de redes sociales y del sitio web oficial de Gucci Beauty se informó que la presentación del perfume, llamada Flora Fantasy, fue dirigida y capturada por la artista Petra Collins bajo la guía creativa de Alessandro Michele y la dirección artística de Christopher Simmonds. “Reimaginada con un diseño inspirado en la visión de Alessandro Michele, la fragancia está encerrada dentro de una nueva botella alargada de vidrio lacado rosa, elaborada en parte con vidrio reciclado, con una tapa dorada brillante”, se lee en la descripción del sitio. Se informó que el primer empaque del perfume fue creado en 1966 por el artista e ilustrador Vittorio Accornero, y que su nueva visión presenta un patrón distintivo de Gucci y una parte exterior hecha en papel certificado FSC.

Se identifica como persona de género ‘No binario’ Estas palabras, que pudieran sonar desconocidas para muchos, se escuchan con mayor frecuencia en jóvenes y adolescentes de las nuevas generaciones. Celebridades como Miley Cyrus y Cara Delevingne han hecho público que se identifican de esta manera y el pasado 19 de mayo, Demi Lovato, cantante y ex estrella de Disney, lo anunció en sus redes sociales. Al conmemorarse en junio el mes del orgullo LGBT+, conoce lo que significa ser una persona no binaria. “Las personas no binarias no se identifican a sí mismas ni como hombres ni como mujeres”, señala Francisco Anguiano, psicoanalista especialista en temas de diversidad sexual y profesor de la Facultad de Psicología del CEU. “Se sienten más a gusto pensándose como un género que está fuera de este binarismo”.

Rayo avión Miley Cyrus: No hay reglas biológicas Para comprenderlo es necesario entender los términos básicos de la sexualidad. Cuando un bebé nace, explica Anguiano, se le asigna un sexo con base a sus genitales para definirlo como macho, hembra o intersexual. De forma no escrita, también se les otorga género, que suele ser femenino o masculino, y con él se espera que se comporten, piensen y expresen de la manera que la sociedad considera adecuada para su sexo. Pero como se trata de un constructo social, no hay reglas biológicas que establezcan cuál es el género con el que una persona se identifica. “No hay una esencia que dicte lo que es ser hombre y ser mujer, sino que es una construcción social”, dice. “La identidad de género no se ve, es una convicción interna, es algo que no se aprende. Está fuera de la voluntad, no es algo que las personas decidan”. Esta identidad tampoco puede adivinarse ni depende de la manera en que alguien se vista o actúe. Informó Agencia Reforma.