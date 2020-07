Eduardo Capetillo está de luto por la muerte del actor Raymundo Capetillo, quien falleció a causa de complicaciones por el coronavirus

El actor y cantante mexicano compartió un video en sus redes sociales en el que desmintió que tenga algún lazo familiar con él: “Quiero aclararles que el fallecido Raymundo Capetillo, no tenemos ningún lazo familiar”

Algunas famosos como Daniela Romo, Sylvia Pasquel, Lucía Méndez y El Hijo del Santo se despidieron de Raymundo Capetillo

Una víctima más del coronavirus. El actor y cantante mexicano Eduardo Capetillo está de luto por la muerte del actor Raymundo Capetillo, quien falleció a causa de complicaciones por el coronavirus, y compartió un video en sus redes sociales, así como Daniela Romo, Sylvia Pasquel, Lucía Méndez y El Hijo del Santo, quienes se despidieron de Raymundo en sus respectivas cuentas de Instagram.

Con más de 30 mil reproducciones hasta el momento, esta publicación de Eduardo Capetillo está disponible en su cuenta oficial de Instagram.

Con el rostro serio y usando gafas oscuras, Eduardo Capetillo expresó: “Lamento profundamente el fallecimiento de Raymundo Capetillo y agradezco de todo corazón algunas muestras de cariño de las cuales hemos sido objeto tanto mis hermanos Manuel y Guillermo como un servidor”.

En este mismo video, el actor y cantante mexicano hizo la aclaración que no tienen ningún lazo familiar con Raymundo Capetillo, por lo que se suma a las condolencias de sus seguidores para con su familia: “Quiero aclararles que el fallecido Raymundo Capetillo, no tenemos ningún lazo familiar, así que me sumo al dolor también de la familia de Raymundo Capetillo. Descanse en paz”.

De acuerdo a información de Univisión, el papá de Raymundo Capetillo, del mismo nombre, se desempeñó como diputado federal en la Ciudad de México en 1940 y era primo de don Manuel Capetillo, padre de Manuel, Guillermo y Eduardo Capetillo.

Y aunque Eduardo Capetillo aseguró que no tenían “ningún lazo familiar” con Raymundo Capetillo, la realidad es que eran primos segundos.

Este video provocó reacciones de todo tipo entre los fans de Eduardo Capetillo. Un seguidor comentó lo siguiente: “De hecho, el señor actor se apellidaba Sánchez y Capetillo. Los que te seguimos de años por generación, sabemos que no era familiar tuyo, porque hace años, igual en algún momento, se lo preguntaron a tu hermano Guillermo. Abrazo mi Lalo. La generación Timbiriche ama profundamente a tu familia”.

“Bueno, ahora son familia por mayoría de votos”, “Siempre pensé que eran hermanos”, “Yo pensaba que eran primos”, “Yo también pensé que eran parientes”, “Toda la vida lo creí”, “En paz descanse, toda la vida pensé era hermanos”, “Mi más sentido pésame”, “Bendiciones. Dios consuele los corazones de la familia de Raymundo Capetillo”, se puede leer en más comentarios.

Fue la actriz Laura Zapata quien, a través de su cuenta oficial de Twitter, confirmó el sensible fallecimiento del actor Raymundo Capetillo, quien estaba hospitalizado por coronavirus: “Con el alma destrozada recibo la noticia de que mi amado amigo entrañable de toda la vida Raymundo Capetillo, acaba de partir, emprendió su vuelo de regreso a (la) Casa del Señor!!! Que descanse en paz, te voy a extrañar amigo amigo”.