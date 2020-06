El intérprete de “Oye mujer” hace inesperada confesión

A través de un video, Raymix ‘sale del clóset’

“Soy orgullosamente gay”, expresó el cantante mexicano

¡Nadie lo hubiera pensado! A través de un video, el cantante mexicano Raymix, quien saltara a la fama por el tema “Oye mujer”, hace una inesperada confesión y ‘sale del clóset’.

Por medio de la cuenta de Instagram de Chica picosa, se puede ver esta publicación que hasta el momento tiene más de 3 mil reproducciones, y donde Raymix, además de compartir sus preferencias sexuales, contó cómo algunos ejecutivos de la industria musical le recomendaron que ocultara que fuera gay.

El cantante mexicano, de 29 años de edad, comenzó su declaración de la siguiente manera: “Hola, soy Raymix y tengo un mensaje para ustedes: Yo creo que el mundo nunca había estado en una situación tan vulnerable como la que estamos presenciando, no es necesario entrar en detalles porque todos estamos conscientes de lo que está pasando en todos lados, en muchos países: pandemia, racismo, discriminación, pobreza, desigualdad, corrupción, represión“.

“Hoy en día, con la mano en la cintura, en un instante acaban con la vida de un ser humano solamente porque alguien se sintió superior o con más derecho.Está claro que el planeta, el mundo, reclama a gritos la falta de amor y de eso les quiero hablar”.

Nacido en el pueblo de San José el Vidrio, en el Estado de México, Raymix continuó con su confesión, que dejó con la boca abierta a sus admiradores.

“¿Ustedes pueden creer que en pleno 2020 haya personas en la industria de la música que me hayan aconsejado y sugerido no hacer este video? ¿Que mejor me quede callado pretendiendo que no soy lo que soy porque solo así tendré éxito, solo así venderé boletos para mis conciertos? Me aseguran que el público no está listo para un artista que haga cumbia o música regional y que puede ser diferente a lo normal”.

En un tono que daba la impresion ser de molestia, el cantante mexicano expresó lo siguiente: “Pues he pensado por tantos años que lo más importante es ser real y genuino, y me siento bien porque eso es lo que soy yo, y como todos, he vivido una serie de experiencias que me han permitido conocerme más y aprender que a negarse a uno mismo es la máxima de las traiciones”.

Y después de lanzar un suspiro, Raymix confesó que ‘salía del clóset’: “Y por eso, con todo orgullo de saberme, quiero expresarles y hacerles de carácter público que soy gay. Y si me preguntan qué va a cambiar a partir de hoy después de este comunicado, la respuesta es simple: nada”.

El cantante mexicano se dirigió a sus fans para decirles que ellos ya lo conocen, que ya conocen a Edmundo (su verdadero nombre), quien es el que le da vida a Raymix, y enfatizar que es la misma persona que han conocido durante todos estos años.

“Solo soy yo y sigo siendo el mismo, no se acaba el mundo, la música va a seguir”, expresó.

Archivado como: Raymix sale del clóset