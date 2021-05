Se filtran imágenes del funeral de Ray Reyes, exintegrante de Menudo que falleció a los 51 años de edad

Algunos de sus ex compañeros de Menudo le dieron el último adiós

René Farrait se derrumba frente al ataúd y Ricky Meléndez lo rescata

No fue lo que hubieran deseado, pero con motivo del sensible fallecimiento de Ray Reyes, exintegrante de Menudo, a los 51 años de edad debido a un infarto masivo, sus ex compañeros de la agrupación musical se reunieron para darle el último adiós en su funeral.

Por medio de un video que está disponible en el canal de YouTube Panamá Entretenimiento, se pueden observar algunas imágenes del funeral del cantante. Uno de los más afectados fue René Farrait, quien se derrumbó frente al ataúd, pero Ricky Meléndez lo rescató.

Le dedican Si tú no estás a Ray Reyes

En primer lugar, se puede observar a algunos de los exintegrantes de Menudo de lo más afectados por este triste acontecimiento mientras que su hermano, Raúl Reyes, interpreta el tema musical Si tú no estás, dedicado a la memoria del cantante Ray Reyes.

Mientras en una pantalla colocada cerca del ataúd se proyectaban imágenes de los miembros de Menudo, en una parte de la canción los asistentes se unieron para cantar este famoso tema musical (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).