Cabe destacar que el hoy viudo de la actriz no ha sido identificado por motivos de privacidad. También reveló que la joven murió en un hospital de Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos debido a complicaciones de la enfermedad de Crohn. Las condolencias no tardaron en hacerse presentes en las redes sociales.

Luego de que se informara sobre el sensible fallecimiento de Raven Alexis, sus seguidores no dejaron pasar mucho tiempo para expresar sus condolencias a través de redes sociales: “Descansa en paz, Dios te bendiga y cuide de ti. Por favor, ayuden a su familia con su pena y dolor. Amén”.

Ex estrella del cine para adultos lucha por caminar

La ex actriz pornográfica, Jenna Jameson, de 47 años, se encuentra hospitalizada y sin poder caminar, después de que le diagnosticaran el síndrome de Guillain-Barré, reportaron varios medios internacionales. La pareja de la también modelo, Lior Bitton, con quien comparte una hija de 4 años, Batel Lu, reveló en Instagram que Jenna estaba en el hospital haciéndose pruebas después de “no sentirse muy bien”.

La ex estrella del cine para adultos había estado vomitando durante dos semanas antes de ir al hospital hace unos días, sólo para ser enviada a casa, explicó Bitton: “Luego, regresó a casa y no podía sostenerse”, dijo Lior en un video, “Los músculos de sus piernas estaban muy débiles. Así que no pudo caminar hasta el baño. Se estaba cayendo en el camino de regreso o al baño, tenía que levantarla y llevarla a la cama. Y luego, en dos días, realmente no se puso tan bien, sus piernas comenzaron a no sostenerla, no podía caminar” (Con información de Agencia Reforma).