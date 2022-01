Muere la madre de reconocido periodista

Raúl Peimbert se encuentra de luto

“Hoy cierro un importante capítulo”

Raúl Peimbert de luto. No hay nada más doloroso para una persona el perder a un ser querido que por años fue parte de tu vida, sobre la muerte de una madre es el sentimiento que nadie quisiera experimentar. En este nuevo año 2022 las malas noticias no han parado para distintas celebridades que han sufrido una sensible perdida.

En esta ocasión se trata del periodista México-estadounidense Raúl Peimbert quien se encuentra de luto por la sensible muerte de su querida madre. Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram con una serie de imágenes de su mamá, y con un emotivo mensaje de despedida.

Raúl Peimbert Díaz de 59 años de edad, es un presentador de noticias mexicano-estadounidense, nacido en Livermore, California, el 15 de marzo de 1962. Se crio en México y comenzó su carrera como periodista en la televisión a una edad temprana, como editor de noticias para una estación en Guadalajara.

Fue en su cuenta de Facebook donde el presentador de televisión dejo un mensaje para su madre la noche del sábado 22 de enero en donde le daba el último adiós: “Ayer dimos gracias por la vida y las bendiciones. Ayer celebramos el tenerte y abrazarte fuerte. Hoy en ese abrazo nos despedimos de ti. Vuela muy alto mi güera. Descansa en paz”, se lee en el post.