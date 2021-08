Raúl Jiménez, médicos consideran que es un milagro

Raúl manifestó que “desde el primer momento los médicos me dijeron los riesgos. Como son médicos, tienen que decirte la verdad y tú tienes que aceptarla. La fractura de cráneo tardó un poco más de lo que todos esperábamos en sanar, pero es un milagro estar aquí”.

No recuerda absolutamente nada del momento de choque de cabezas con David Luiz

Raúl mencionó: “Recuerdo que llegamos al estadio, dejé mis cosas en el vestuario, salí con mis compañeros a ver el césped y luego volvimos al vestuario, y luego fue como si se apagaran las luces. No recuerdo nada más. Puedo recordar la primera vez que me desperté en el hospital y puedo recordar algunas otras cosas del hospital”.

“Le pedí al fisio que me enviara videos desde diferentes lados del campo. Me gustaba ver lo que pasaba. Porque para mí, fue como si nunca hubiera sucedido porque no lo recuerdo”, añadió Jiménez.