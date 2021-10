Raúl González rompe en llanto a la mitad del programa

El emotivo mensaje que su padre le dejó ¡Rompe en llanto en pleno programa! El conductor venezolano, Raúl González rompe en llanto a la mitad del programa de ‘Despierta América’ tras observar el detalle que sus compañeros y familiares del programa le prepararon con motivo de su cumpleaños numero 50. El conductor no aguantó más cuando vio el bello y motivo video que le dio la producción. Raúl González se ha catalogado como uno de los presentadores más carismáticos y simpáticos del programa matutino de la cadena de Univisión, ‘Despierta América’, y es que desde su llegada hace ya más de 10 años, el venezolano ha logrado robarse el corazón de uno por uno de los espectadores del programa, provocando que cada día más personas caigan con su carisma. Sus compañeros sorprenden a Raúl González y rompe en llanto Tras esto, fue el pasado 27 de octubre, y en plena cúspide de su cumpleaños número 50 que la producción y amigos del programa de ‘Despierta América’ decidieron sorprender a Raúl González con un emotivo y tierno video, el cual provocó que el conductor venezolano rompiera en llanto al ver este lindo regalo que sus amigos e incluso familiares le dieron. A través de su cuenta oficial de Instagram, Raúl compartió dicho video, en donde informó al pie del clip que era sin duda el mejor regalo que había recibido en la vida: “Esto es lo más hermoso que me han hecho en la vida. Gracias a Paola Gutiérrez, Luz Madoria y a todo el equipo de Despierta América. Lo más grande. Gracias”.

¿Por qué Raúl González rompió en llanto? Durante el emotivo video, el cual tiene una duración de 8 minutos, se logra ver como los conductores del matutino le decían a Raúl González que tenían un regalo para él, y sin esperarse a más, le dieron play, provocando que el conductor, sorprendido, no dudara en romper en llanto al ver a todas las personas que aparecían en el clip, desde sus familiares, hasta su padre, quien lamentablemente falleció el pasado 2020. Al inicio de este regalo, se logra ver parte de la trayectoria que tuvo Raúl González antes de llegar a Univisión, se ve parte de sus inicios en la conducción en varios programas de Venezuela, donde era catalogado como uno de los mejores en ese país, posteriormente, se cuenta las vivencias que tuvo que enfrentar para llegar a Estados Unidos, afirmando que tuvo que dormir por varios días en su coche porque no tenía donde hacerlo y su primer empleo fue en una pizzería.

Raúl González no se lo esperaba y rompió en llanto a la mitad de su sorpresa Sin embargo, el momento más enternecedor para todos vino después de que apareció toda la familia del conductor venezolano deseándole un feliz cumpleaños, esto provocó que Raúl González, sin esperárselo, rompiera en llanto, al ver a su querido padre, el hombre que considera su héroe, deseándole un bonito mensaje antes de su muerte: “Gordito, aunque ya no lo estés, mil felicidades, acuérdate de todos los consejos que te dimos acá, y quiero recordarte algo, lo difícil no es llegar arriba, lo difícil e importante es saber mantenerse”, comentó su padre, provocando que el conductor de 50 años no soportara más y comenzara a llorar a la mitad de su regalo.

Raúl González rompe en llanto al ver a su fallecido padre Las sorpresas no pararían, ya que a lo largo del video también se cuenta la lucha que tuvo por su sobre peso, en donde en su momento, el conductor expuso que “siempre había estado gordo debido a que se comía sus miedos, sus inseguridades”, afortunadamente Raúl González ya se encuentra en una mejor condición física, en donde lo más importante es que comenzó a vivir saludable y pleno. En el conmovedor video también se habló de sus padres y su familia, quienes son lo más importante que él tiene en su vida, desde su madre, hasta sus sobrinos, a quien suele consentir muchísimo, a su madre siempre la ha catalogado como su ángel en la tierra, mientras que a su hermana y sobrinos los ojos de su vida.

El conductor de Despierta América no se aguantó la emoción Cabe resaltar que en este video, se habló mucho de su padre, quien tuvo que partir hace ya un año atrás exactamente el 2 de octubre del 2020 debido a una lucha contra el cáncer, y es que cada que salía en el video, Raúl González no paraba de llorar, al recordar a su fallecido progenitor, a quien siempre consideró como su más grande ejemplo, quien en cada oportunidad aconsejaba al carismático presentador. “Y con un amor infinito, y un profundo agradecimiento hacía su adorado padre Don José Raúl, quien después de batallar por varios años contra el cáncer en los huesos el 2 de octubre del 2020 se convirtió en un bello ángel guardián para la familia de Raúl”, se podía escuchar en el audio, para después complementar con el mensaje de Raúl argumentando que lo mejor que uno tiene es la familia.

Raúl González estaba tan emocionado que no podía parar de llorar Por si el video no fuera ya emotivo, al finalizar se ve como toda su familia, junto a su padre, aparecían cantándole las mañanitas, deseándole un feliz cumpleaños al conductor de ya 50 años, Raúl González, provocando que nuevamente el venezolano no lo dudara más y comenzara a llorar a 'moco tendido' por este regalo. Por supuesto que él no fue el único que lloró, ya que cualquier persona que se tomó el tiempo de verlo afirmó que era imposible no hacerlo, destacando que sin duda era un regalo muy hermoso. La conductora La Veneno Sandoval escribió lo siguiente: "Bendito Dios, como no llorar, Raúl, lindo por dentro como por fuera, que bello recorrido por tu vida y por tus primeros 50", expresó en la caja de cometarios.

“No tengo verguenza sobre mi orientación”. Ismael Cala confiesa su secreto más ‘privado’ a Raúl González El periodista, conferencista y ex presentador de televisión Ismael Cala lleva 5 años alejado de la pantalla chica, pero su podcast D’mente positivo’ lo mantiene activo para el público que gustaba verlo en espacios como ‘Calando fuerte’, ‘El mundo informa’ y su programa de entrevistas ‘Cala’, para CNN que terminó en 2016, sin embargo, ahora ‘reapareció’ en Despierta América con una entrevista que le realizó Raúl González, quien meses después celebraba su cumpleaños 50. El conferencista de 52 años se sinceró de tal manera con Raúl González, que no tuvo el menor reparo de hablar sobre sus preferencias sexuales, dejando claro que vive en pareja y que es orgullosamente gay, aunque no lo expreso de dicha manera pero todo quedó bastante claro.

Ismael Cala se confesó con Raúl González “En @despiertamerica en domingo tuve la oportunidad de conversar con este gran profesional y ser humano. Ismael abrió las puertas de su casa y su corazón para hablarme como nunca antes lo había hecho. Gracias, Ismael por este CARA A CALA”, es la descripción que compartió Raúl González para la entrevista. Y es que el conferencista no se guardó ningún tema y confesó estar más a gusto que nunca con su manera de ser: “El Ismael Cala que hoy habla contigo es un Ismael Cala que de verdad yo amo…”, comenzó explicando mientras cocina y Raúl González le pone mucha atención a sus palabras.

Ismael Cala confesó temas privados a Raúl González Mientras cocinaba huevos y el desayuno para su invitado Raúl González, el ex presentador de televisión precisó: “Yo he sido amenazado de muerte varias veces en mi vida, una vez en CNN entrevistando a un candidato a la Presidencia de Guatemala y al terminar el show fui al feed de Twitter y había miles de comentarios positivos y negativos, pero uno decía ‘Si te asomas por Guatemala te volaremos la cabeza’ y créeme que sí esa noche yo no dormí”, expresó. Y recordó también una experiencia con Hugo Chávez, el presidente de Venezuela: “Una vez me mencionó en televisión y yo dije ‘Dios mío, este señor sabe que yo existo’, pero la verdad que uno siente la responsabilidad y el peso…”, y dijo que extraña bastante la época en que se le consideraba ‘El rey de la entrevista’.