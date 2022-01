Sin embargo, es inevitable darse cuenta que el también actor atraviesa una de las mejores etapas de su vida, él mismo lo ha dejado en claro en entrevistas y en redes sociales, pues no solamente ha bajado de peso sino que también ha aprendido a amarse tal y como es. Archivado como: Raúl González nueva pareja

Hay que recordar que el pasado mes de octubre, el presentador celebró su cumpleaños número 50 junto a sus compañeros de trabajo, quienes no dudaron en hacerle un pequeño y emotivo homenaje como regalo, mismo que puso a llorar a Raúl al recordar todo lo que ha tenido que pasar para llegar hasta donde está actualmente.

“Yo estoy soltero… La última relación que tuve fue hace 6 años que terminó, y ahora estoy solo, ¡mira todo el tiempo que ha pasado! (…) ¿sabes qué? a partir de ahí del cambio que yo me siento bien conmigo mismo, creo que este es el año, yo estoy seguro de eso”, aseguró.

¿Cuál es la verdadera razón por la que no ha tenido pareja?

Así mismo, bromeó acerca de la razón por la que no había tenido pareja en los últimos años, y es que según esto algunos podrían pensar que está casado, ya que siempre trae consigo un anillo que le regaló una compañera de trabajo, detalle que suele confundir a muchos.

"El grave error ha sido este anillo, que por cierto me lo regaló nuestra maquillista y que lleva una cruz puesta de estar casado con Dios. Pero me lo voy a quitar y me lo voy a guardar para que llegue el amor", mencionó mientras reía durante la transmisión del programa.