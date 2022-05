Lorenzo Méndez dice la verdad del por qué no se ha divorciado de Chiquis.

Lili Estefan y Raúl de Molina acorralan al cantante tras hablar de la hija de Jenni Rivera.

Asegura que se encuentra plenamente feliz y le manda mensaje a Chiquis. Divorcio Lorenzo Méndez Chiquis. Uno de los temas que ha causado gran controversia dentro del mundo de la farándula es la separación entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, pues es importante recordar que a pesar de que ya no están juntos, en temas legales ambos siguen casados pues no se ha concretado el divorcio entre los cantantes. Por lo que de nueva cuenta las redes sociales han dado mucho de que hablar luego de que comenzara a circular un video de la visita del intérprete de ‘El dinero viene y va’ al famoso programa de ‘El Gordo y La Flaca’ hizo importantes declaraciones del porqué no se ha llevado a cabo el divorcio con la hija de Jenni Rivera. Lorenzo Méndez es cuestionado sobre su divorcio con Chiquis Fue a través de la cuenta del programa de espectáculos donde se compartió el videoclip de la entrevista que Lorenzo Méndez ofreció, en donde Lili Estefan y Raúl de Molina acorralaron por completo al cantante tras preguntarle el por qué no se ha llevado a cabo su conclusión del matrimonio que sostuvo con Chiquis de manera legal. “No te has divorciado de Chiquis, el otro día no aparecieron en la corte, ¿Cómo va la cosa, por qué no fueron a la corte”, cuestionó Raúl de Molina a Lorenzo Méndez, por lo que el cantante de manera inmediata mostró una reacción de incomodidad y pena ante las cámaras de ‘El Gordo y la Flaca’.

El cantante sale a decir la verdad tras su separación con la hija de Jenni Rivera "Yo pensé que ya estaba divorciado desde el 22 del mes pasado", argumentó el intérprete de 'Sigue sin mí', eso fue algo que llamó la atención de 'El Gordo' de Molina, pues de manera rápida preguntó: "Tú te pensabas de verdad que estaban divorciados?". Ante esto el cantante afirmó que así fue. "El 22 tenemos el acuerdo que íbamos a estar divorciados, el 22 del mes pasado pero no sé, no sé que pasó", dijo Lorenzo; "¿Pero tú no tienes un abogado para esto?", señaló Raúl de Molina, "Claro que sí, por eso le marcan al abogado y él se encarga de todo eso", respondió el cantante. El tema de su separación con Chiquis notoriamente lo puso un tanto incómodo pero a pesar de ello respondió a todas las dudas.

Lorenzo aclara todos los rumores que se han generado sobre su divorcio "Pero sí quiero aclarar porque sí se ha rumorado que supuestamente no quería firmar unos papeles ni nada de eso, no estamos peleando nada de nada, no nos estamos pidiendo nada, entonces se me hace raro", expresó Lorenzo Méndez durante la entrevista que ofreció para 'El Gordo y La Flaca'. "Yo nunca impediría la felicidad o que una persona esté conmigo, pero si no quiere estar obviamente no. Pero a los abogados si les conviene", mencionó Lorenzo Méndez entre risas ante las preguntas que le realizaron los presentadores del famoso programa transmitido por Univisión.

"Estoy bien, estoy feliz", las declaraciones del cantante sobre su soltería "Estamos bien, no hay nada de hard feelings pues obviamente, pero le deseo lo mejor… Ya tiene dos años que nos separamos y ya, yo estoy enfocado en lo mío", argumentó el ex de Chiquis Rivera. Posteriormente le preguntaron sí tenía nueva pareja amorosa o sí está abierto al amor pero a toda costa trató de evadir la respuesta. "Estoy bien, estoy feliz… Si aprendí algo de mi pasado es que mi vida personal se quede personal definitivamente", pero pese a su respuesta 'El Gordo' de Molina seguía insistiendo sí Lorenzo Méndez tiene novia, "Yo estoy muy feliz y enfocado en mi carrera y ser el mejor papá para mis dos niñas", señaló el ex de Chiquis.

Lorenzo se considera como un hombre que no le interesan los escándalos "Mucha gente piensa que a lo mejor ayuda o no ayuda este tipo de escándalos, pero yo la verdad nunca he estado enfocado en escándalos la verdad no es lo mío", compartió Lorenzo Méndez para el programa de espectáculos, inclusive le envió un pequeño mensaje a Chiquis diciéndole "Dios la bendiga". Posterior a eso Lili preguntó el como sería su reacción sí se llegara a topar con Chiquis en algún festival, "Nos saludamos y todo bien, al igual toda su familia nos saludamos, como dije no hay hard feelings", así lo comentó el cantante mexicano ante las cámaras de 'El Gordo y La Flaca' en la recta final del video. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.