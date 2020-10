Raúl De Molina confunde a todos con un video de un accidente, algunos pensaron que era él.

Raúl de Molina accidente. Siempre dando la nota, pero esta vez Raúl de Molina salió regañado por un video de un accidente que tuvo a bien subir a su Instagram, pero puso a todos con los nervios de punta ya que pensaron que el del accidente era él, hasta regañado salió.

Muy a su estilo bromista, además fue criticado porque el conductor de ‘El Gordo y la Flaca’ además de informar sobre el accidente, también se echó un chiste para rematar y esto no agradó tanto a sus seguidores.

Se trata de un video en el que se puede ver un automóvil deportivo en medio de un árbol en pleno camellón, por lo que a Raúl De Molina le pareció buena idea subirlo a Instagram con el siguiente mensaje: “¡No frenes bajo la lluvia! Y tampoco lo pises. Key Biscayne # islandparadise. Para los que me preguntan, Yo no tengo Ferrari No sé lo que pasó pero le dijeron al conductor que estaba bien”, escribió el conductor.

No faltó quien sin ver el mensaje de ‘El Gordo Molina’, pensó que éste había tenido un accidente y quienes rogaron porque el conductor estuviera bien.

Pero lo más extraño es que algunos se confundieron y pensaron que el hombre que aparece en el video se trataba del mismísimo Raúl de Molina. Si no creen, aquí una imagen sacada del video publicado por el conductor de televisión que dejó a más de tres confundidos.

Una internauta de nombre @la_bellalisa lo regañó por subir el video diciendo: “Usted como siempre llamando la atención para buscar publicidad y que hablen de usted”, pero de pronto, la persona comenzó a recibir decenas de comentarios en apoyo a De Molina.

Los seguidores de Raúl comenzaron a defenderlo diciendo que él “no necesita publicidad porque sale todos los días en televisión”, pero también hubo otros comentarios que resultaron en dejar de seguir al conductor.

Como el caso de @cristhovalles quien dijo: “Que mente tan retorcida haciendo un chiste donde pudo o ocurrió una desgracia! Unfollow”. Aquí puedes ver el video que el conductor compartió.