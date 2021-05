NO FUE UNA, NI DOS, SINO TRES VECES

La también empresaria continuó con su relato: “… y yo eh, primera, ok, tu sabes estás empezando, no puedes parar un en vivo, no lo vas puedes parar, oh no, tenía que sonreír. Segunda, por debajo, y yo oh my God, y entonces claro, ya me desconcentro, no estás pendiente de vender lo que fuiste a vender”.

“Tercera, y yo oh, tres veces, en vivo”, narró la cantante y empresaria Virggi López, sobre los supuestos tocamientos que “El Gordo” de Molina le realizó cuando acudió al programa de El Gordo y la Flaca en el año 2005, cuando ella promocionaba su carrera musical. VER VIDEO AQUÍ

