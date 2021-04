Frida Sofía consiguió que el conductor compañero de Lili Estefan ‘se arrepintiera’

Para ‘El Gordo’, la hija de Alejandra Guzmán no está mintiendo sobre lo que dijo de su abuelo Enrique Guzmán: “No creo que ninguna persona lo vaya a decir por publicidad y me da pena con Frida Sofía y sé que esta niña ha sufrido muchísimo y después de lo que ha dicho ahorita, que si está peleados la mitad de la gente a favor o en contra de ella les vuelvo a decir, que no creo que haya salido a decir esto si no hubiera pasado en su vida”, comentó.

Sin embargo, el conductor no quiso ‘sentenciar’ al abuelo de Frida Sofía: “No te estoy diciendo de si con el abuelo porque ahí no me voy a meter, eso es entre ella y su familia pero creo que esta niña necesita ayuda, tiene razón y le pido perdón si en algún momento me he manifestado en contra de ella, yo no la conozco, no soy amigo de ella, la he visto dos o tres veces, no la he entrevistado ni estoy buscando una entrevista, ni me interesa”, dijo Raúl De Molina.