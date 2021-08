Raúl De Molina disfruta pasar momentos con su esposa y su hija Mía, quien recientemente publicó una fotografía en donde se deja ver con novio y a raíz de dicha imagen, se ha divulgado la noticia de que ahora la joven de 21 años estaría en la ‘dulce espera’, aunque esto no ha sido confirmado, sin embargo, el conductor contestó a la pregunta directa ¿Mía en embarazo?

Pero empezaron con el tema del supuesto embarazo de Mía: “Raul para cuando nos cuentas de su futuro nieta???”, “¿Vas a ser abuelo?”, le escribían en la fotografía y Raúl De Molina no se quiso quedar sin aclararlo y así contestó: “¿De verdad? Mira que hablan sin pensar. No”, expresó muy claro.

La imagen recibió varios comentarios: “Me encanta ver a la Familia siempre compartiendo bendiciones”, “Wow el parecido con su papa es increíble”, “Muy bonita pero cuida tu figura por tu bien”, “No lo pueden negar, padre e hija los mismos cachetes!!”, “Sigan porteando sus fotos no importa lo que digan no dejen que nadie mueva su paz Raúl de Molina”, “Pero y cuánto es que usted gana pues se la pasa de vacaciones y de viaje en viaje”.

Ofensas como ‘Los dos parecen cochinos’, ‘Ya no suban de peso’, y ‘Están muy pesados’, se leyeron en la imagen donde padre e hija aparecen contentos, sin embargo, el conductor no respondió ninguna de las ofensas y en lugar de eso se concentró en presumir sus experiencias en el viaje a Hawaii.

Para mala fortuna de quienes querían ver a Mía con embarazo, la verdad es que la joven ha subido algunas libras y por eso se desataron los rumores, además de verla con novio, por lo que muchas personas aseguraron que Raúl De Molina y su hija debían cuidarse para no tener problemas de salud.

“Muchos están diciendo si Mía de Molina, hija de Raúl, está embarazada, pues según pregunté y dicen que no, pero aquí si parece, aunque pudiera ser el vestido que trae. Tiempo al tiempo, estuviera súper que Raúl dijera él mismo si está o no!”, se puede leer en esta publicación que provocó todo tipo de reacciones.

“Su cara se le ve y trae anillo”, “Es obvio que sí está embarazada, porque si te pones a ver fotos en su perfil, hace un año ella estaba mucho más delgada y diferente y esa barriguita no la puede esconder”, “Si es pancita”, “Pues si parece embarazada”, se puede leer en algunos comentarios.

Una persona, luego de ver esta fotografía, aseguró que el conductor de El Gordo y La Flaca, Raúl de Molina, había dicho que su hija Mía de Molina no está embarazada, pero la foto que compartió su novio en redes sociales parece mostrar lo contrario.

“Le tapa la jeta al viejo hablador de Raúl, aparte ella no es nada bonita. La niña, qué bien por ella que halló novio porque se dice que es una tóxica”, “Yo digo que sí porque ella es súper delgada”, “Yo digo que si está bien embarazadota”, “Puede ser el vestido, pero sí se le ve bulto”, “No está embarazada, está embarazadísima, se nota a morir”.

¿Y Raúl de Molina?

“Lunch con @miademomo y mi amigo y manager @luisbalaguer1 con su hijo @lcbaalaguer en Miami frente a la bahía en una tarde preciosa”, escribió el conductor de El Gordo y La Flaca en su publicación más reciente en redes sociales. En un par de estas imágenes, aparece Mía de Molina.

Los usuarios no desaprovecharon la oportunidad y le preguntaron a Raúl de Molina si su hija está embarazada: “Pregunta, ¿Mía está embarazada?”, “Raúl, sin ofender, la pregunta es para ti, no para tus seguidores ¿Mía se viste con tus camisas? Se le ven muy grandes”. Al presentador le dio gracia y aclaró que su hija no está embarazada. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos