Clarissa Molina sorprendió a sus compañeros al darles una noticia

Raúl de Molina reaccionó de manera inesperada tras enterarse que la conductora dominicana tiene coronavirus

Usuarios lo critican por esto y le dicen que es un tipo insoportable

La conductora dominicana Clarissa Molina sorprendió a sus compañeros al decirles que dio positivo al coronavirus, y Raúl de Molina, conductor de “El Gordo y la Flaca” junto a Lili Estefan, reaccionó de manera inesperada a esta noticia, por lo que usuarios lo criticaron en redes sociales y le dijeron que es un tipo insoportable.

Con más de 500 mil reproducciones hasta el momento, esta ‘confesión’ de parte de Clarissa Molina se puede ver en la cuenta oficial de Instagram del programa.

Desde su casa, la conductora dominicana les dio la noticia a Raúl de Molina y Lili Estefan, quienes se encontraban en el estudio de “El Gordo y la Flaca”, de la siguiente manera:

“Yo quería compartir con todos ustedes, Raúl, Lili, con la gente que nos está mirando, como siempre he sido súper transparente con todo el mundo. Yo la semana pasada me hice la prueba (del coronavirus), me mandan este link en mis mensajes y dice que es una prueba que puedes hacerla desde casa”.

“Yo pongo la orden, me llega la prueba al otro día e inmediatamente me la hice aquí yo misma, envolví todo, ahí te dicen todas las instrucciones, la envio y me llegó la prueba hoy y dice que es detectable, o sea, que es positivo de que yo tengo el coronavirus”, expresó Clarissa Molina, quien aseguró que este resultado la tomó por sorpresa, aunque se ha sentido muy bien y no ha tenido ningún síntoma ni problemas respiratorios.

“¿Esto es un chiste o esto es de verdad?”, le pregunta Raúl de Molina algo incómodo por la situación y por imaginarse que existe la posibilidad que él también esté contagiado de coronavirus, y cuando Clarissa Molina le dijo que es la verdad, ya que se hizo una prueba casera de coronavirus y salió positivo, el conductor se paró de su asiento para preguntar lo siguiente:

“¿Tú nos estás diciendo a nosotros…?”, siendo interrumpido por Clari, quien aseguró que se hará una prueba de laboratorio para estar segura del resultado.

Ahora, Raúl de Molina, se dirige a su compañera Lili Estefan para decirle: “Ella se hizo la prueba y dice que tiene coronavirus”, a lo que la conductora cubana le preguntó a Clari por sus síntomas mientras que Raúl comenzó a caminar en círculos cerca de su lugar, aunque pudo quedarse un poco tranquilo, ya que Clarissa les dijo que hasta el momento se ha sentido “muy saludable”.

Y mientras la mayoría de los seguidores de esta cuenta de Instagram le mostraron su apoyo a Clarissa Molina, hubo varios que se le fueron con todo a Raúl de Molina, a quien criticaron principalmente por la reacción que tuvo al enterarse que su compañera tiene coronavirus.

PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ