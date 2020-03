Atacan en redes sociales a Raúl de Molina por foto con Joe Biden

Raúl de Molina causa polémica en redes sociales

El presentador apareció en una fotografía junto a Joe Biden

Sus seguidores no dudaron en expresar sus opiniones

Atacan en redes sociales a Raúl de Molina por una foto en la que sale acompañado del candidato demócrata Joe Biden.

El presentador de “El Gordo y La Flaca” publicó en su cuenta personal de Instagram una fotografía que causó polémica.

Se trata de una imagen en la que aparece él y su esposa, Millie de Molina, junto a Joe Biden.

Los tres, vestidos muy elegantes, se encontraban en el Brickell City Centre de Miami cuando capturaron el momento.

“Congratulations @joebiden on #supertuesday”, escribió el presentador por los resultados que obtuvo el candidato en el Super Martes.

Raúl de Molina apare junto a Biden y empieza la polémica

De inmediato la ‘discusión’ empezó, pues partidarios y detractores no duraron en expresarle sus opiniones.

“Jajajajaja no más invitación a la Casa Blanca para Raúl y a la gente de Univision. TRUMP 2020!!”, “No creo que salga, Trump es el que hace falta que en este país”, “Por eso es que él habla tan mal de el presidente todo el tiempo… unas de las muchas razones por la que ya no veo tu programa”, comentaron.

“Voten por Trump”, “Qué horror”, , “Ahorita lo lleva para el programa lleno de odios”, “Y se verán cosas peores. Que no se embulle que no va al party jaja”, “Mio es Donald Trump”, “Una super mala decisión???”, “Trump 2020 nuestro presidente”, escribieron quienes prefieren a Trump como presidente.

Sin embargo, los más críticos le recordaron a Raúl cuáles eran sus orígenes y juzgaron al modelo comunista.

“Raúl, Demócrata? Qué vergüenza, después de lo que pasó seguramente tu familia y tantos otros”, “Biden es otro comunista parece mentira que siendo cubano y que cuba tenga comunismo hace 61 años que Raúl lo esté apoyando”, “Un cubano demócrata?”, “Dile a tus cubanos que voten por él”, “El comunista este de Biden acabará con usa”, “Otro de los cubanos arrastrados de Miami”, dijeron sin contemplaciones.

“No entiendo como una persona ya inteligente puede apoyar a un hombre que no sabe lo que dice, él no puede llevar un país está empezando una demencia eso no es problema de partido la gente es necia quieren demócrata aunque el país se desplome”, criticó Arely Betancourt.

“Este señor NO es competencia para Trump, Biden NO sabe debatir, no tiene encanto, ni facilidad de palabra, se le van las cabras, su capacidad para reaccionar rápidamente con argumentos es nula. Bernie era el Mejor para debatir contra Trump, lo aplastaría. Pero bueno, ojala ganen el que sea el mejor para 🇺🇸 & el 🌍”, intentó argumentar desde un ángulo más objetivo Gaby Vite.

Pero algunos de los comentarios más fuertes llegaron cuando seguidores preguntaron sin tapujos “Raúl, cuanto pagaste por esa foto?” y “Cuanto te pagan???”.

Aunque, como en toda polémica, hubo quienes respaldaron a Raúl de Molina.

“Joe Biden es la mejor option, recuerden que él trabajó con Barack obama y ya tiene muchas experiencia. Lo que él no pudo mejorar lo hará en su presidencia. Ojalá que gané.”, “Lo máximooooooo”, “Exelente Excelente Excelente Exelencia Exelencia Exelencia Gracias Gracias Gracias”, “Ese es mi candidato!”, apoyaron.

“Los famosos no deberían de involucrarse con los políticos es como sí quisieran promover el voto hacia cierto partido”, reflexionó Joselyn Aremi.

Raúl de Molina y Joe Biden, ¿qué opina tú?