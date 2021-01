Esta felicitación de Raúl de Molina y su esposa hacia el presidente Joe Biden fue compartida posteriormente por la cuenta de Instagram del programa El Gordo y La Flaca , en donde sus seguidores no se tomaron a bien esta publicación, ya que muchos de ellos comenzaron a atacar fuertemente al conductor.

Diversos comentarios comenzaron a llegar a la felicitación del conductor Raúl de Molina y su esposa Millie de Molina hacia el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

Algunos usuarios no reaccionaron de buena forma, ya que comenzaron a atacar al conductor cubano por haber hecho esa publicación:

“No saben lo que les espera” escribió una seguidora del programa El Gordo y La Flaca.

A lo que diversos usuarios le respondieron: “¿Y tú lo sabes bruja? Era peor Trump y ahí no decías nada”. “Ya supimos hace 4 años atrás con Trump, hoy el pueblo lo quitó, solo disfruta”, “Tienes razón, la mayoría no sabe lo que viene”, “Pues enciérrate para que no te toque”.

Una seguidora comentó: “Lambones, es un comunista, y apoya el aborto, no es de Dios” y varios usuarios salieron en defensa de Biden: “Jjajaj, ve entonces a proteger a esos niños maltratados y abandonados, ándale se te hace tarde”, “No es de Dios, es decisión de la mujer que no lo desee, es su cuerpo”.

Un partidario del antiguo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, les comentó que ellos eran “chusma” en la felicitación de Raúl de Molina y su esposa Millie a Joe Biden: “Ahí ya comienza la confianza de esta gente, por eso mis respetos para el presidente Trump, no se juntaba con la chusma”.