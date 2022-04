De hecho, los fans del ‘Gordo’ Molina, le fueron a comentar sus publicaciones para saber que era lo que estaba pasando: ‘¿Es cierto que te botaron del programa?’ le cuestionaban. Ahora, días después de no rendir declaraciones, el conductor salió a hablar sobre la verdad de su ausencia en el programa.

Raúl de Molina verdad: Luego de que se rumorara que el conductor estelar de ‘El Gordo y La Flaca’, Raúl de Molina. Pues hace más de dos semanas, Raúl estuvo ausente del programa, peor no habían dado declaraciones. En ese momentos, los fans se preocuparon de que pudiera haber salido del programa para siempre.

“Mañana estaré en El gordo y la flaca y explicaré por qué no llegué antes como estaba planeado”, expresó por medio de sus redes sociales compartiendo una foto en donde se encontraba con colegas españoles. Posteriormente, compartió una foto con su esposa en su lujoso departamento, compartiendo que ya había llegado a casa finalmente. “De regreso en casa desde el viernes y feliz de finalmente estar de vuelta”, escribió. Archivado como: Raúl de Molina verdad

Se guardó las explicaciones…

El conductor Raúl de Molina no dio más declaraciones sobre lo sucedió, ni siquiera soltó una pista, solo respondió a un comentario: “Pase por momentos difíciles”, expresando además que algo le había sucedido. Pero no dijo más de la cuenta, lo que si es que su tiempo fuera del programa fue por motivos mayores.

Para alegría de muchos, el Gordo Molina ya está de regreso en Estados Unidos y ya aparecerá en el programa nuevamente junto a Lili Estefan, quien sabe resaltar no ha estado mal acompañada, pues ha estado con Tanya Charry y Clarissa Molina. Además, también le dijeron al conductor que pensaban que se había retirado, a lo que el respondió: “No tengo ningún interés en retirarme nunca y cuando me retiren, me invento otra cosa”, aseguró. Archivado como: Raúl de Molina verdad