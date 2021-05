“El Gordo” de Molina ha sido señalado por varias famosas de haberlas hecho pasar situaciones incómodas

Hasta el momento tres mujeres han denunciado el comportamiento inapropiado de Raúl de Molina hacia ellas

Las denuncias han sido expuestas en plena época del ‘Me too’ Raúl de Molina denuncias. La conducta inapropiada que Raúl de Molina ha tenido con alguna de sus invitadas al programa ‘El Gordo y La Flaca’ está en el centro de atención tras la denuncia que han hecho varias de las afectadas. Gracias al movimiento Me Too las mujeres se han sentido seguras de alzar la voz y relatar sus malas experiencias. En entrevista con Javier Ceriani y Elisa Beristain para el programa Chisme no like, han sido varias las famosas que han denunciado al conductor cubano por las situaciones incómodas que las hizo pasar en el jacuzzi, donde se le han ido “las manos”, por agarrarles las pompas o cargarlas sin su consentimiento. Ellas son las mujeres que han denunciado a “El Gordo” de Molina. Raúl de Molina denuncias: ‘El hombre empieza a meterme la mano’ La primera en alzar la voz fue la cantante y actriz Virggi López, quien en una entrevista al programa Chisme no Like relató la experiencia que tuvo con el conductor del popular programa El Gordo y la Flaca, Raúl de Molina, cuando fue invitada a su famoso jacuzzi. “Yo entro al jacuzzi, me quito la bata, quedo en bikini, ya sabes, entro al jacuzzi y yo inocente, porque tú no te vas a imaginar que una persona quiera crear una situación incómoda en vivo. Y resulta que el hombre empieza a meterme la mano por debajo del agua, a agarrarme las pompas, agarrarme las pompas”, relató Virggi López.

Raúl de Molina denuncias: ‘Tenía que sonreír’ La también empresaria continuó con su relato: “… y yo eh, primera, ok, tu sabes estás empezando, no puedes parar un en vivo, no lo vas puedes parar, oh no, tenía que sonreír. Segunda, por debajo, y yo oh my God, y entonces claro, ya me desconcentro, no estás pendiente de vender lo que fuiste a vender”. “Tercera, y yo oh, tres veces, en vivo”, narró la cantante y empresaria Virggi López, sobre los supuestos tocamientos que “El Gordo” de Molina le realizó cuando acudió al programa de El Gordo y la Flaca en el año 2005, cuando ella promocionaba su carrera musical. VER VIDEO AQUÍ

Raúl de Molina denuncias: ‘Estamos en una sociedad machista’ Virggi López aseguró que si no había dicho nada al respecto fue porque no le iban a creer, “cuando uno está empezando en esto, uno no va a decir, este señor me hizo eso, lamentablemente estamos en una sociedad machista donde toca callarse porque estamos empezando y si dices algo tu carrera se va a dañar, nadie te va a creer”, dijo. López aseguró que ella ya dejó ese capítulo de su vida atrás y que no le dejó ninguna secuela emocional, “entonces no se lo dices a nadie, y lo dejas pasar, lo dejas así, y next, para poder ya sabes, depurar y tú poder seguir tu vida”, relató la cantante, quien también contó sobre como su carrera se vio apagada.

Raúl de Molina denuncias: La segunda en acusarlo fue Lucía Méndez Tras la denuncia de Virggi López, dieron a conocer otro video en donde el conductor Raúl de Molina le agarró las pompas a la actriz y cantante Lucía Méndez. Las imágenes fueron presentadas en el programa de espectáculos ‘Chisme no like’, donde los conductores platicaron con la actriz. VER VIDEO AQUÍ La actriz Lucía Méndez le confirmó a los conductores Elisa Beristain y Javier Ceriani que ella era la mujer a la que el conductor de El Gordo y la Flaca le agarró las pompis en pleno programa en vivo, cuando ella fue al show. En el video se ve que Lucía se para a saludarlo, pero el conductor no le da la mano y se va directo a agarrarle las pompis.

Raúl de Molina denuncias: Méndez es la mujer del video En una entrevista telefónica, la actriz respondió sobre los videos que circular de dicho momento. “Ante los hechos no puedes decir que no es cierto, esto sucedió y es muy desagradable”, recordó la actriz, quien ahora también cuenta con su programa de entrevistas. La cantante aseguró que fue una desagradable experiencia, y que esperaba que este tipo de acciones no se volvieran a repetir en ningún tipo de ambiente, pues aseguró que “no sé qué le pasa a este mundo, y tantas cosas que hemos que están pasando”, expresó Lucía Méndez.

‘En el momento que me agarró las pompis no hice nada’ La actriz de telenovelas narró cómo fue la experiencia de esa visita que realizó al programa de El Gordo y la Flaca: “Estábamos al aire y le dijo oye Gordo qué te pasa, qué onda, y me dijo, no, no nada, es una broma, así fue como pasó, me acuerdo perfecto”, dijo Lucía Méndez. “En el momento que me agarró las pompas no hice nada, te soy sincera, pero después que vinieron los cortes le dije que porqué tan mandado, qué onda Gordo yo no me llevo así, le reclamé y él me contestó ‘es una broma’, me dijo”, narró la actriz del ‘Extraño retorno de Diana Salazar’.

El conductor se disculpó fuera del aire Lucía Méndez contó que después de la desagradable experiencia, el conductor Raúl de Molina sí se disculpó fuera de cámaras, pues aseguró que su molestia era tan evidente que al “Gordo” de Molina no le quedó de otras opción más que disculparse por su conducta. “Yo me puse muy molesta y ya antes de entrar al aire, me dijo perdóname Lucía, fue una broma, y le dije: ‘no Gordo, es que yo no me llevo así contigo, qué onda, me saqué mucho de onda Gordo. Perdóname, de verdad, perdóname, es una broma, me decía. Ya fue todo lo que pasó, ya después ya me fui, y hace mucho tiempo que yo ya no veo al Gordo ni nada, pero eso fue exactamente lo que pasó”, narró.

La tercera en alzar la voz, Graciela Beltrán La tercera en contar sobre los abusos que vivió de parte de Raúl de Molina fue la cantante Graciela Beltrán, quien hace algunos años sufrió una falta de respeto del conductor al ser cargada sin su consentimiento frente a toda la gente y la acción provocó que se le viera ‘todo’ gracias a que portaba una mini falda, por lo que estalló contra el conductor. VER VIDEO AQUÍ En entrevista a Chisme no Like, Graciela Beltrán contó la manera en que se sintió con “El Gordo” de Molina en dicho momento: “No digo que haya sido por mala onda que me haya levantado sin previo aviso y me haya expuesto mis pompis frente al público, que era una presentación que estaba sucediendo en ese momento…”, comenzó diciendo.

Le reclamó enojada al presentador En la entrevista, Graciela Beltrán recalcó que le reclamó su acción a Raúl de Molina: “Le reclamé en su momento porque tengo pudor y tampoco me gusta estar exhibiendo mis partes íntimas y tampoco que me estén tocando mi cuerpo o repegando a un hombre sin mi permiso, yo me sentí muy incómoda, yo creo que nadie tiene derecho a hacer eso”, continuó. Pero también denunció que no han sido a las únicas artistas a las que el Gordo ha tratado así: “Yo sé que es un estilo del Gordo porque no soy la única a la que ha levantado como en broma y juego o lo que sea, ya lo hizo con Salma Hayek y ella traía un vestido largo y también se medio incomodó, se lo bajó, también a Thalía pero ella traía pantalón, pero ellas juegan así, yo no estoy acostumbrada y ya me había hecho mucha burla y ya habíamos tenido alguna riña”, confesó la cantante.