Raúl Alzaga fue detenido por atacar sexualmente a una mujer incapacitada

“Ella no estaba bien protegida para lo que le pasó, obviamente, cuando uno está en una silla de ruedas y no tiene capacidad ni de moverse ni de caminar, lo único que puede hacer ante una situación así es rezar” explicó la hija de la víctima en un caso que ha sacudido a la comunidad de Fontana, California, debido a la vulnerabilidad de la mujer violada.

Los amigos y familiares de la víctima piden ayuda

Los amigos y familiares de la mujer atacada abrieron una cuenta en la red social Go Fund Me bajo el nombre Help Disabled Sexual Assault Victim Rebuild (Ayuden a una Víctima de Ataque Sexual a Levantarse) para ayudar a la víctima a que pueda mudarse a otra casa porque en el lugar en donde fue violada ya no se siente segura.

“Nuestro familiar ha sufrido un ataque que es una pesadilla” detalla la cuenta en apoyo a la mujer incapacitada y explica que abrieron la cuenta para “ayudar a nuestra hermosa madre… quien fue atacada de manera horrorosa en un monstruoso ataque sexual” detalla la cuenta que clama por ayuda.