El roedor se paseaba a sus anchas a pleno día, lo que dejó a los compradores realmente preocupados y asqueados con la situación. El lunes, uno de esos clientes, quien captó el video, lo publicó en Tiktok dejando a Whole Foods en evidencia.

El lujoso supermercado Whole Foods, ubicado en Columbus Circle, Manhattan, en la ciudad de Nueva York, tuvo la indeseable visita de un ratón al que no le importaron las medidas de seguridad, el frío de las cavas, ni siquiera la cantidad de gente que había en el establecimiento.

¡Asqueroso! Captan a un ratón paseando entre la carne de un supermercado Whole Foods de Amazon . El hecho ocurrió en la ciudad de Nueva York, pero ya ha recorrido todo el país luego de volverse viral en redes sociales.

Brittany Ellis, una joven de 26 años que fue quien tomó el video del ratón paseando por el mostrador de carne, dijo al New York Post que “estaba extremadamente sorprendida”, pero eso no fue todo porque la reacción del supermercado le causó mayor indignación.

La falta de proactividad le impresionó y según comenta, muchas dudas vinieron a su cabeza. “No sabes qué más podría haber estado mordiendo (el animal). Me trae a la mente muchas más preguntas”, dijo la cliente al medio local.

Apenas la cliente vio el roedor, se dispuso a hablar con los encargados. “Hablé con el gerente y hablé con el carnicero”, contó la cliente, quien explicó que el gerente la ignoró y eso le generó mayor molestia. “En primer lugar, (el gerente) era muy joven, estaba haciendo un chiste. El gerente dijo que iba a reportar esto a la empresa: ‘Esto es lo que le he estado diciendo a la empresa’, dijo y luego se marchó… No se hizo nada”.

Apenas lo publicó en redes sociales, el video se volvió viral y hasta ahora ha obtenido más de 1.8 millones de visitas. Luego de que la ‘asquerosa’ escena se hiciera pública, una portavoz de Whole Foods dijo que la empresa estaba tomando la situación “muy en serio”.

Pierden clientes a pesar de los esfuerzos

Según comentó la portavoz de la empresa, “la tienda siguió diligentemente nuestro protocolo detallado en respuesta y continúa trabajando en estrecha colaboración con nuestro equipo de seguridad alimentaria”. Los trabajadores comentaron que no sabían como el animal se había metido en al exhibidor.

Aun así, Ellis se llevó una enorme desilusión, por lo que no piensa regresar al establecimiento “No quiero volver a poner un pie en Whole Foods”, sentenció. Captan a ratón paseando entre carne de supermercado Whole Foods de Amazon.