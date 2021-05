El video se hizo viral rápidamente, en las redes sociales, ya que esta tienda es una de las más visitadas en todo el país, y se sorprendieron al ver que un ratón disfrutaba de un pedazo crudo de ternera de alta calidad en la carnicería del estado de la gran manzana, según New York Post.

Ratón comiendo Whole Foods. Una tiktoker grabó el momento exacto en que un ratón se encontraba disfrutando de un pedazo de carne en una carnicería de Whole Foods en Nueva York, el roedor fue captado dentro de una vitrina donde se encontraban exhibidas cortes de ternera de muy buena calidad.

“Hablamos con el gerente, pero fue repugnante ”, dijo @DefineBritt, quien publicó las imágenes: “No quiero volver a poner un pie en Whole Foods”, agregó. Mientras que en su cuenta de TikTok escribió lo siguiente: “Ustedes están haciendo algo mal chicos, no es lo que quería ver hoy”. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

El video se hizo viral en las redes sociales con más de 1.8 millones de visitas, después de esto un trabajador de Whole Foods le dijo a The Post que la tienda se está tomando el incidente “muy en serio”. Por lo que ya se están tomando algunas medidas para olvidar el bochornoso momento.

Según el reporte, el agua embotellada hecha por Whole Foods tenia “niveles potencialmente peligrosos de arsénico” que iban entre 9,49 y 9,56 partes por mil millones. Estos valores indican que el agua contiene tres veces más de la sustancia química si se compara con otras marcas.

No es la primera vez que la tienda se ha visto envuelta en una polémica, anteriormente Consumer Reports advirtió sobre los niveles dañinos de arsénico que se encontraron en el agua embotellada de Whole Foods. El año anterior el grupo de vigilancia del consumidor, Consumer Reports, informó que el agua de marca Starkey Spring Water contenía “niveles preocupantes de arsénico”.

Por su parte, Consumer Reports dijo que es posible que beber una botella de esta agua no haga daño, pero el consumo repetido de “incluso pequeñas cantidades de metales pesados ​​durante períodos prolongados aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer y puntuaciones más bajas de coeficiente intelectual en los niños”.

En su investigación, Consumer Reports hizo pruebas iguales a otras 45 marcas de agua embotellada. El resultado fue que algunas tenían “cantidades indetectables de arsénico, lo que demuestra que son factibles niveles más bajos”. Pese al señalamiento hacia Whole Foods, las regulaciones federales establecen que la cantidad de arsénico en el agua debe ser de hasta 10 partes por mil millones.

En su reporte del año pasado, Consumer Reports halló e informó la misma situación con los niveles de arsénico en el agua de Whole Foods. Esta marca de agua embotellada es también comercializada a través de Amazon. Cosa que asusto en su momento a los ciudadanos.

Por su parte, Whole Foods dijo en un comunicado a CNN Business que el agua que producen cumple con “todos los requisitos de la FDA y cumple totalmente con los estándares de la FDA para metales pesados”. “Más allá de las pruebas anuales requeridas por un laboratorio certificado por la FDA, tenemos una prueba de laboratorio acreditada por un tercero en cada producción de agua antes de que se venda”, dijo un portavoz de la empresa al medio.

Apoyaron a los ciudadanos durante el Coronavirus

Pero también ha tenido cosas positivas, ya que la cadena de supermercados Whole Foods indicó a través de un comunicado el año anterior que proporcionaría tapabocas desechables gratuitos a todos los compradores en todo el país que no posean máscaras al ingresar a la tienda, reseñó King 5.

Whole Foods, compañía que Amazon adquirió hace algunos años, también ofreció tapabocas desechables gratuitos a todos los compradores en todo el país. Los clientes aprovecharon y recogieron una máscara en la entrada de la tienda si aún no tenían su propia máscara facial.