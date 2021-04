Si no ha recibido su cheque de estímulo, el rastreo de pagos del IRS puede ayudarlo

Aunque el IRS envía pagos semanales, puede revisar la herramienta diseñada por la agencia para saber dónde está su pago

A continuación le diremos todo lo que debe hacer para poder rastrear su dinero

Luego de que se conociera que el Departamento del Tesoro de EE. UU. junto con el Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) están enviando cerca de 2 millones de pagos como parte del sexto y último lote de controles de estímulo del Plan de Rescate Estadounidense del presidente Joe Biden, muchos beneficiarios han indicado que no han recibido su cheque.

¿Aún estás esperando tu control de estímulo? Si aún no has recibido tu cheque no te alarmes. El IRS continúa emitiendo semanalmente los cheque de ayuda por covid-19 y es probable que lo haga hasta finales de año, informó The Sun.

Rastreo de pagos del IRS te puede ayudar a saber dónde está tu cheque

Si estás entre las personas elegibles para recibir el pago federal pero te preocupa que tu cheque no haya llegado todavía, puedes rastrear tu pago a través de la herramienta Get My Payment del IRS.

Bien sea un pago adicional conocido como plus up, o incluso el cheque de la primera, segunda o tercera ronda, a través de la herramienta de rastreo de pagos del IRS puede saber con exactitud dónde está su dinero.