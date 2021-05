Si aún no has recibido tu cheque depositado a través de tu cuenta bancaria o por correo postal en esta última ronda del IRS, puedes utilizar una herramienta para rastrear tu cheque de estímulo y saber que es lo que puede estar causando el retraso en el pago.

La agencia tributaria resaltó que la herramienta no puede ofrecer una actualización sobre el estado del pago adicional también conocido como cheques plus up. Asimismo, si espera que su cheque llegue por correo postal, puede hacer uso de la herramienta gratuita del Servicio Postal de EE. UU. para rastrear el pago de estímulo enviado de esta forma, informó CNET.

Para rastrear su cheque de estímulo puede utilizar la herramienta de seguimiento Get My Payment del IRS, a través de ella puede obtener una actualización exacto sobre el estado de su pago. La aplicación en línea puede avisarle a través de un mensaje si hay un problema con su pago para que usted pueda solucionarlo a la brevedad posible y así poder recibir su dinero.

Sobre estos dos grupos anteriormente mencionados (personas de las que el IRS no tenía información y pagos “plus-up” suplementarios), la agencia indicó que continuará realizando semanalmente pagos de impacto. De todas formas, ¿Todavía no ha recibido su tercer cheque? Entonces debe revisar algunos puntos para resolverlo y que la ayuda llegue finalmente a sus bolsillos.

¿No has recibido tu tercer cheque? Debes revisar algunos puntos para obtener la ayuda

¿Por qué no he recibido mi tercer cheque? Existen diversas razones por las que un beneficiario puede no haber recibido la ayuda todavía. Por ejemplo, si cambió de domicilio y no lo notificó al IRS, o si su información bancaria está errada. De igual forma recuerde que puede usar la herramienta Get My Payment del IRS para rastrear su cheque de estímulo.

La buena noticia es que el IRS tiene hasta el 31 de diciembre para distribuir el tercer cheque, según lo que estipula el Plan de Rescate Estadounidense. Bajo esta premisa, la agencia mantiene un calendario de repartición de las ayudas federales y continúan enviándolas en lotes semana a semana.