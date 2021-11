Lamentablemente, y tras la salida de Rashel del programa de Telemundo, ya han sido muy pocas veces las ocasiones en que se les ha vuelto a ver juntas, a tal grado de que muchos seguidores se cuestionen si Adamari López y ella continúan con su amistad, y más aún después de que apareciera un video en donde la empresaria salía bailando con el ex de Adamari, Toni Costa.

Fue hace un par de años cuando Rashel Díaz se encontraba conduciendo el programa “Un Nuevo Día” a lado de Adamari López, haciendo que se forjara una bonita amistad, la cual escaló no solo a sonrisas y platicas de ellas dentro del programa, sino también en varios encuentros fuera de la televisión, tales como fiestas, cumpleaños, etc…

De acuerdo con información del portal People en español, se argumenta que las conductoras Rashel Díaz y Adamari López siempre habían sido grandes amigas, y es que desde que ambas estuvieron conduciendo en programa de Telemundo “Un Nuevo Día”, la amistad surgió al instante, sin embargo, tras la salida de la cubana, las cosas pudieron haber cambiado un poco ¿o no?

Al pie de esta publicación, el cual fue compartido el pasado 24 de octubre, la conductora escribió el siguiente mensaje, destacando lo bien que se pasaron en la playa de Republica Dominicana: “En este fin de semana de pura playa no puede faltar un bien baile. Ustedes no se imaginan cómo hemos gozado este viaje. Por muchos más así como este”.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Rashel Díaz publicó un video en donde aparecía con un grupo de amigos bailando una canción muy popular de la cuenta de TikTok. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue ver a Toni Costa, ex de su amiga Adamari López en el clip.

“Como gozamos”, dicen tras aparecer Rashel Díaz bailando con Toni Costa

Cabe destacar que en este video no solo apareció Rashel Díaz junto a Toni Costa, ex de su gran amiga Adamari López, sino también estuvo la conductora y actriz colombiana, Ximena Duque, quien no dudó en dejar un comentario al respecto, afirmando lo bien que se la habían pasado: “Como gozamos”, acompañado de varios corazones rojos.

Retomando la información de la revista People en español, Rashel Díaz coincidió con el bailarín español en esta playa, ya que se afirma que la empresaria había realizado este viaje junto a todo su equipo, fue ahí en donde Toni y ella se marcaron y decidieron reunirse y hacer un baile a la orilla del mar.