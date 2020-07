Rashel Díaz comparte una foto con sus seguidores en su cuenta de Instagram

Sin vergüenza, la conductora cubana presume sus estrías en traje de dos piezas

“Nuestro cuerpo es arte, apreciémoslo”, expresó

En plena cuarentena, la conductora cubana Rashel Díaz, quien aparece en el programa Un Nuevo Día de Telemundo, sin vergüenza presume sus estrías en traje de dos piezas.

A punto de llegar a los 30 mil likes, entre ellos de la conductora Scarlet Ortiz y la empresaria Rosie Rivera, hermana de la fallecida cantante Jenni Rivera, en esta publicación que está disponible en su cuenta oficial de Instagram, Rashel Díaz se sincera con sus admiradores.

Aunque no aclara si se trata de una imagen reciente, la conductora cubana, quien presume sus estrías en traje de dos piezas, comentó: “En este post quiero sincerarme con ustedes sobre un tema que a todas nos ha generado inseguridad algunas vez: las estrías. La realidad es que ellas aparecen a cualquier edad y por distintas razones”.

Rashel Díaz le comentó a sus seguidores en Instagram que el mejor consejo para estos casos es cuidarse, además de confesar algo sumamente revelador: “En mi primer embarazo no fui tan consciente, pero en el segundo, me tomé la cosa en serio. Con la barriga de Daniela me bañaba en aceite de almendras en la noche y creo que eso fue lo que me ayudó a prevenirlas”.

Para concluir, la conductora de Un Nuevo Día de Telemundo afirmó: “Quiero ser clara diciéndoles esto: Sí podemos mejorarlas, pero no podemos eliminarlas. Lo que jamás debemos hacer es ocultarlas. Nuestro cuerpo es arte, apreciémoslo. #VidaRashel”.

La actriz colombiana Carmen Villalobos fue de las primeras en reaccionar a esta fotografía: “Así es!! Creo que todas tenemos y ajá, podemos mejorarlas, pero jamás se van”, mientras que la conductora venezolana Viviana Gibelli dijo: “Es natural tenerla, mantenerla a raya, es lo ideal, pero ella siempre estará”:

Por su parte, Haidy Cruz, “la figura fit de Telemundo”, se solidarizó con Rashel Díaz, quien sin vergüenza presumió sus estrías en traje de dos piezas, y así le respondió: “Así es amiga!!! Tremendas palabras”.

Nacida el 3 de julio de 1973 en La Habana, Cuba, Rashel Díaz está casada con Carlos García, con quien tiene dos hijos: Juan Daniel y Daniela, con quienes ha sido muy estricta en su educación, a tal grado que se le conoce como la “Sargento Díaz”.

Amante de los deportes, la conductora cubana lanzó una linea de videos con ejercicios dirigido a las mujeres latinas.

Y cuando daba la impresión que solo recibiría felicitaciones y comentarios positivos por el mensaje que compartió, no fue así: “Ah, bueno, aquí con la pastora doble vida”, a lo que Rashel Díaz respondió: “Besitos para ti”.

“¿Y ella no se ve en un espejo? La parte de arriba no le luce para nada?” escribió otra internauta, quien no se imaginó que la conductora cubana le daría semejante respuesta: “Si bella!!! Me veo, me acepto, me quiero y además me pongo lo que me gusta!!! Besitos para ti”.