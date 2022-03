Fue a través de la revista de People en Español que se reseñó que la querida conductora cubana no se pudo contener las lágrimas luego de compartir otro de los difíciles momentos que atraviesa su familia y a causa de ello la decisión que se han visto obligados a tomar, así que de nueva cuenta Rashel pasa por un mal momento.

Triste noticia Rashel Díaz. Sin duda alguna este mes ha estado lleno de miles de emociones para Rashel Díaz, pues apenas hace unas semanas veíamos como Rashel Díaz se mostraba totalmente emocionada tras anunciar el logro de su hija Daniela al haber sido aceptada en la universidad, fuimos testigos de la enorme felicidad que invadía la vida de la ex presentadora de Telemundo.

“Ya el páncreas no le funciona, le revisó las encías y las tiene como muy claritas, casi blancas, está muy jorobadito… También se le salió la glándula del recto o sea de la partecita de atrás… Mis hijos quieren estar ahí presentes, nosotros recuerdo que cuando pasó lo de Ángel estuvimos ahí con él y yo quiero que con Romeo sea igual”, expresó Rashel al borde de las lágrimas. Archivado como: Triste noticia Rashel Díaz.

La cubana compartió la triste noticia a todos sus seguidores

Luego de eso con la voz entrecortada compartió que lo que menos quiere es ver sufrir a Romeo, “Estamos dándole mucho cariño y los quería mantener al tanto porque yo sé que ustedes han estado muy al pendiente… Hay que seguir, hay que confiar en Dios y la verdad no quiero que él sufra, no quiero que esté con dolores no quiero que esté así, yo ya lo veo muy malito siempre está en su camita”.

“Yo lo tengo que estar cargando para sacarlo a hacer pipi, cargándolo para entrar o sea él ya no puede y yo ya no quiero que esté con dolores la verdad, yo sé que duele pero no se puede, estás son cosas que ocurren yo voy a seguir normal y le voy a dar mucho amor y mucho cariño hasta el último momento”, compartió Rashel.