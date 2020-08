A días de ser despedida de Un Nuevo Día y Telemundo, ahora reaparece Rashel Díaz junto a su suegra

La ex conductora de Telemundo hizo confesar a su suegra sobre la relación que tiene con ella

Rashel Díaz parece que ahora se va a enfocar en su canal de Facebook con entrevistas a sus conocidos

Como si no le quedara de otra, con su reciente despido de Un Nuevo Día y Telemundo, ahora Rashel Díaz ‘reaparece’ para sacarle sus trapitos al sol a su suegra, quien la acompañó en una dinámica que la exconductora de televisión lleva haciendo por semanas y son entrevistas a personajes de su vida a quienes les hace confesar sus secretos y en esta ocasión no fue la excepción.

Tranquila, desde la cocina de su casa, Rashel Díaz recibió a su suegra Martha, mamá de su esposo, con quien tiene una relación cordial y quiso desmentir que los vínculos entre suegras y nueras no son necesariamente de problemas o que no haya una comunicación efectiva.

En esta ocasión, la suegra de Rashel Díaz le tuvo que confesar que su esposo y la hermana de éste, fueron producto del primer matrimonio que tuvo, sin embargo no funcionó y terminó divorciándose para después procrear un tercer hijo con otro hombre con el que lleva 8 años, porque no pasaron de 4 las anteriores.

“Hablemos de los hijos, Nicole y Carlos, si ustedes ven la relación que tienen ellos pocas veces yo lo he visto entre unos hermanos y además que no son del mismo sexo, ellos se llaman todos los días se cuentan todo, se ayudan y es una de las cosas que siempre he admirado de ellos dos”, revela Rashel Díaz sobre lo bien que convive su esposo con su hermana, con quien se lleva sólo un año de edad.

Pero la suegra de Rashel Díaz fue la responsable de que la comunicadora se casara con su hijo, pues ella fue la que los presentó y de esto habló la ex conductora de Un Nuevo Día: “Yo recuerdo que cuando nos presentaron, una de las palabras que utilizó Irma que es la persona donde siempre me he hecho las manos y fue donde te conocí a ti, ella me dijo ‘esa es una mujer de oración, no ha dejado de arrodillarse orando por su hijo y eso a mí siempre se me quedó en mi mente’, aseguró Díaz.

