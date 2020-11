Rashel Díaz dice que quiere encargar bebé y sus fanáticos le aconsejan que no lo haga por su edad

La ex conductora de Un Nuevo Día, Rashel Díaz publicó una foto en redes sociales que causó polémica

Internautas tras ver la publicación le aconsejan que no encargue otro bebé por su edad

La imagen fue publicada a traves de Instagram

Rashel Díaz bebé. La ex conductora del programa matutino Un Nuevo Dia, Rashel Díaz sorprendió a propios y extraños en las redes sociales por una imagen publicada donde menciona que tal vez encargue otro bebé con su esposo Carlos García .

La imagen la publicó Rashel en su cuenta de Instagram en donde se puede apreciar a la ex conductora con su esposo y sus hijos, pero lo que asombró fue lo que escribió junto a la imagen.

“Alguna vez fuimos 3, ahora somos 5. Como dice la película: los tuyos, los míos y los nuestros. Aunque nuestros no hay… qué dicen, ¿será que encargamos un baby? Díganme en los comentarios para decirle a Carlos”, dijo Rashel Díaz.

USUARIOS LE ACONSEJAN QUE NO

Tras ver la publicación varios internautas se sorprendieron al saber que Rashel quiere un bebé con Carlos García y le aconsejan que no lo haga por su edad, cabe recordar que la conductora tiene 47 años mientras que su esposo tiene 38.

Incluso un usuario le recomendó que adoptará: “Puedes adoptar uno, sería maravilloso que le dieras la oportunidad a alguien que lo necesita!”.

“Hi Rashel soy fan tuya siempre veo todo lo que pones y me encanta como te llevas con tu esposo y eres una madre excelente el otro día quería hacer ese comentario pero no atreví por respeto si debiera tener otro BaBy esta joven todavía para así darle un BaBy ah tu esposo bendiciones para ti y tu hermosa familia”, mencionó una seguidora apoyándola en su decisión.

“La edad tuya no te ayuda”, “No, quédate con los tuyos y los míos , que son nuestros”, “Adopten una mascota, creo es lo mejor por los años “, “No hija ya no . Te quedas en el parto . Ya estás para ser abuela. Ahora estás bella . Eso no hay quien lo quite pareces mejor de una de 20″, ” no ya casi te hacen abuela esos en un ratito”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los seguidores.