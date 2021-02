“¡No se creerán porque tuve que comenzar esta dieta!”

En la página oficial de Facebook de Rashel Díaz, la conductora cubana compartió un video donde cuenta el motivo por el que tuvo que comenzar esta dieta líquida, la que al final de cuentas le hizo bajar 20 libras y que la hace lucir más flaca que Adamari López.

Antes de entrar en detalles, Rashel compartió que varias personas le empezaron a preguntar que es lo que estaba haciendo, ya que luce muy delgada.

“En diciembre, empecé a sentir malestares en el estómago y me tuvieron que hacer una cirugía. Después, estuve un tiempito donde solamente podía tomar líquidos. La anestesia me hizo fatal y la recuperación, que yo pensé que iba a ser un poco más rápida, resultó que no lo fue, me tuve que demorar e incluso tuve que cancelar trabajo”.