“No hablaba de un antes o un después (refiriéndose al video del maquillaje), no di un resultado, nada, solamente eso, señores, me han dejado una gran cantidad de comentarios, así como estos”, la guapa cubana mostró algunas capturas de las groserías que recibió hace unos días, la empresaria ya comenzaba a alterarse, será el coraje que sintió en ese momento.

La cubana Rashel Díaz comento que le tienen sin cuidado los insultos que expuso en un video en su cuenta de Instagram: “Les cuento, a mí eso no me afecta, yo sé quién soy, por lo que Dios dice que soy”, pero dijo que deben de tener cuidado ese tipo de comentarios porque uno nunca sabe que tanto pueden afectar a otra persona.

Aplauden su valentía

Rashel Díaz ha decidido hacer un vídeo donde exponen los insultos que ha recibido por algunos internautas después de que subió un video donde muestra los 3 productos básicos que utiliza la hora de hacer su rutina de maquillaje, tal parece que eso no le agrado para nada a la empresaria cubana pues si no estaba molesta en el vídeo respondió, pero sus seguidores le mostraron apoyo en los comentarios.

“Bravo Rashel! ¡Bien dicho! No escuches a quienes no conocen el respeto y el amor por el prójimo”, “Así se habla, tú eres bella por dentro y por fuera”, “Sí, no tenemos nada bueno que decir mejor, no decir nada, tienes mucha razón, este mundo está tóxico por personas que expulsa veneno”, “Los comentarios negativos de una persona habla más de ‘quien’ es la persona haciendo el comentario”