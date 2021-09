Pronto regresa Francisca Lachapel para el programa Despierta América

“Hasta ahora no me ha dicho nada. No le des ideas. Hasta ahora hemos hablado, está feliz. Yo fui la primera que le dije: ‘Los tres meses pasan volando, concéntrate en el bebé. Es más me dio mucha risa por la frase que utilicé, le dije: ‘Un día te vas a despertar y va a estar en college’. Que a mí me pasó, a lo que ella me responde: ‘Ay no me digas eso'”.

Posteriormente a esto, la productora de Despierta América, comentó que actualmente Francisca Lachapel se encuentra muy feliz cuidando de su hijo Gennaro, asegurando que tras estos meses de ausencia, ella vendrá más dispuesta que nunca a trabajar: “Ella yo creo que ha disfrutado mucho de esta licencia de maternidad, y estoy segura de que viene con más ganas que nunca al programa”.