Rashel comparte indignante mensaje. Apenas hace unas semanas veíamos como Rashel Díaz se mostraba totalmente emocionada tras anunciar el logro de su hija Daniela al haber sido aceptada en la universidad, fuimos testigos de la enorme felicidad que invadía la vida de la ex presentadora de Telemundo, pero las cosas siempre cambian en un abrir y cerrar de ojos.

De acuerdo con la revista citada, pues al momento de que llegaron al hospital fueron sorprendidos por una serie de comportamientos inapropiados acompañados de algunas negligencias médicas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que se espera de unos doctores vocacionales. Archivado como: Rashel comparte indignante mensaje.

Rashel Díaz hace una denuncia pública

“No puedo decirles que hemos tenido la mejor ayuda del hospital… En la industria de la medicina la esencia es ayudar no es lo que se está haciendo acá. La experiencia que hemos tenido ha sido horrible, desde que pasan horas y no la bañaban, no la cambiaban la sábana”, comentó Rashel a través de sus historias de Instagram.

“Hasta que los médicos no te dicen lo que tienen que decirte, uno te dice una cosa, otro te dice otra, no hay comunicación entre el equipo de doctores”, añadió a su experiencia que compartió a través de redes sociales, pero eso no fue todo, sino que su mala sorpresa continuaba.