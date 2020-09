Rashel Díaz deja con la boca abierta a sus admiradores

La exconductora de Un Nuevo Día aparece solamente en camisa blanca

Usuarios le dicen a la cubana que tienta al diablo

¡Qué bárbara! La cubana Rashel Díaz, exconductora de Un Nuevo Día, deja con la boca abierta a sus admiradores al aparecer solamente en camisa blanca y le dicen que tienta al diablo.

Con más de 15 mil likes al momento, esta publicación se puede ver en las redes sociales de Rashel Díaz, quien aparece solamente en camisa blanca y con unas botas-jeans que JLo hizo virales hace un par de años.

Con 47 años de edad, la cubana luce mejor que nunca y eso lo transmite en esta imagen. Además, desde su salida de Un Nuevo Día, ha estado muy activa en sus redes sociales.

“Recuerdo que con los tacones de flamenco me iba súper bien. ¿Con los de aguja y plataforma? Créanme que aún paso trabajo, jaja. Desde que dejé la televisión, he estado usando zapatos bajos para ir más cómoda, pero no puedo negar que los tacones nos estilizan y nos dan un look genial”.

Para cerrar con su mensaje, Rashel Díaz posteó lo siguiente: “Mis chicas, si aún no se atreven a utilizar tacones por temor a no saber usarlos bien, en mis historias les dejo algunos tips para no morir en el intento, jaja”.

Algunos famosos que reaccionaron a esta imagen, en que la exconductora de Un Nuevo Día se deja ver solamente en camisa blanca, fueron las periodistas Myrka Dellanos y Neida Sandoval, sus excompañeros Héctor Sandarti, Chef James y La Chiquibaby, su esposo Carlos García y la cantante Chiquis Rivera, quien recientemente anunció su separación definitiva de Lorenzo Méndez.

Por su parte, la actriz Bárbara Turbay le hizo una confesión a la cubana: “Amo esas botas. Wow. Tú siempre divina como siempre”.

Y cuando se pensaría que Rashel recibiría únicamente halagos por esta foto, la realidad fue muy distinta, ya que, incluso, le dijeron que estaba tentando al diablo.

Da click en la siguiente página para que te enteres…