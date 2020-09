Rashel Díaz sorprende con inesperada foto

La conductora cubana aparece en lycra y deja con la boca abierta a muchos

Admiradores quedan encantados con sus piernas

¡Wow! La conductora cubana Rashel Díaz aparece en lycra y deja con la boca abierta a muchos con sus piernas.

Después de su despido del programa Un Nuevo Día de Telemundo, la cubana ha estado muy activa en redes sociales, y en esta ocasión, no dudó en dejarse ver como pocas veces y compartir su rutina diaria para tener un físico envidiable.

Con más de 7 mil likes a la fecha, entre ellos de su excompañera Erika Csiszer, la actriz Scarlet Ortiz, los conductores Rodner Figueroa y Clarissa Molina y la empresaria Rosie Rivera, hermana de Jenni Rivera, esta publicación dice lo siguiente:

“De las primeras cosas que hago en la mañana!!! Me levanto de la cama, me pongo mi ropa de ejercicio, me tomo mi café y voy a hacer ejercicios porque si no se me va el día diciendo ‘en un ratico entreno’ y termino sin hacer nada”.

Antes de terminar con su mensaje, Rashel Díaz, quien presume sus piernas luciendo lycra, expresó: “Así que mis chicas hermosas, mi consejo es ese, si tienen muchas tareas en el día, entrenen bien temprano para salir de ese compromiso y que el tiempo les rinda mucho más”.

“¡Eso es lo que yo estoy haciendo y me ha funcionado!”, finalizó la conductora cubana sin imaginar la lluvia de halagos que recibiría.

“Me encantan tus piernas, las tienes súper hermosas, Rashelita”, “Manjar de madura”, “Milf”, “Te ves hermosa, bendiciones”, “Luces espectacular”, “Eres digna de admirar, Rashel”, “Dios, que bella Rashel”, “Mamacita”, “Bellísimas piernas”.

Por otra parte, algunos admiradores de Rashel Díaz, a quien muchos siguen extrañando en Un Nuevo Día, le aseguraron que seguirán su consejo, mientras que otros no dudaron en recordarle que es cristiana luego de verla en lycra mostrando sus piernas.

En la siguiente página, más información…