Los mensajes fueron publicados a través de sus redes sociales, donde el cantante pasaba una considerable cantidad de tiempo, relatando lo que vivía día con día. Por tal razón, cuando se reveló lo que estaba sucediendo con el cantante, los internautas no dejaron de expresar su preocupación ante los textos que había publicado anteriormente.

El rapero Trouble, quien colaboró con The Weeknd, Drake y demás cantantes, se encontraba en el departamento de una amiga cuando un hombre ingresó y disparó a quema ropa al cantante, de 34 años. Aunque la policía no dio declaraciones, se reveló que están buscando a uno de los principales sospechosos del asesinato.

Rapero Trouble últimos mensajes: ¿Por qué inquietó a sus fans?

El rapero Trouble, advirtió a sus seguidores sobre los posibles problemas que estaba desarrollando. En un interesante tuit, el rapero señaló que si se daba cuenta de con quien se rodeaba y si la persona era alguien que terminaría siendo un problema; por ello, le avisa que tenga cuidado, ya que no sabe con quién se está metiendo.

“Presto atención a todo, así que me doy cuenta de que cuando estoy con un determinado imbécil. Vive tu propia vida. Con otros acabas pareciendo miserable y triste. Ten en cuenta con quién te estás metiendo. Esa m…da no me funciona”, indicó el rapero en uno de los tuits más polémicos que se volvió a rescatar tras confirmarse su muerte. Archivado como: Rapero Trouble últimos mensajes