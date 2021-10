Un rapero es asesinado a tiros en Estocolmo

Murió en el lugar de los hechos

Un año antes había sido secuestrado y violado por una banda rival

YA LE HABÍAN ADVERTIDO. En Estocolmo, se registro un hecho sin precedentes cuando se informó que el famoso rapero Einar había sido asesinado a tiros fuera de su apartamento. De acuerdo con los registros policiales, el rapero recibió un disparo a quemarropa y varios internautas han llegado a creer que fue una acción por parte de sus rivales.

Nils Gronberg, que era su nombre real, fue uno de los cantantes más reproducidos en Spotify de Suecia y era uno de los famosos más importantes en el último año. Aunque fue un disparo el que terminó con su vida, recibió varios tiros en la cabeza y el pecho, por lo que fue imposible salvarle la vida. Un año antes, había sido secuestrado e incluso, violado por la banda rival.

UN PROBLEMA DE PANDILLAS

De acuerdo con The Associated Press, informó sobre el fallecimiento de un importante y galardonado rapero sueco. El joven, de 19 años, fue asesinado a tiros en el sur de Estocolmo en un incidente que, según informes de los medios, probablemente estaría relacionado con pandillas. Lamentablemente, no lograron salvarle la vida.

The Sun, informó que Nils Gronberg o mejor conocido como ‘Einar’, recibió un disparo a quemarropa en el lujoso suburbio de Hammarby Sjostad de la ciudad capital, según la policía local. Medios del espectáculo e inclusive, funcionarios de gobierno dijeron que este era un claro ejemplo de los problemas que existían con las pandillas.