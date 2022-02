El rapero Kodak Black fue herido tras tiroteo

Kodak Black forma parte de los tres heridos después del concierto de Justin Bieber

Los heridos fueron trasladados a un hospital local

TERMINA HERIDO EN PLENO TIROTEO. Esta mañana, se informó de un tiroteo a las afueras de un popular club nocturno después de un concierto de Justin Bieber que dejó varios heridos. Horas después, se confirmó que entre las personas lesionadas se encuentra el rapero Kodak Black, de 24 años, quien estaba celebrando en el lugar.

Las autoridades, confirmaron que el hombre resultó con una herida de bala por parte del tirador y se anunció que fue trasladado de forma inmediata al hospital local donde recibió primeros auxilios después del ataque. El cantante de rap, estaba acompañado de los raperos Gunna y Lil Baby, antes de que comenzara el conflicto; en el lugar, se encontraba Leonardo Di Caprio, Kim Kardashian, y Hailey Bieber.

TIROTEO DEJA FATALES CONSECUENCIAS PARA RAPERO

Tras estallar revuelta en las afueras de un popular centro nocturno, el subió la cifra de heridos del tiroteo. Actualmente, se anunció que 4 personas resultaron con heridas de bala y fueron tratadas de inmediato en los hospitales cercanos a la localidad; en un principio, no se habían identificado a los heridos y aún se desconoce la identidad de tres de ellos. Entre las víctimas, se encuentra el rapero Kodak Black.

Los disparos estallaron afuera del restaurante The Nice Guy, golpeando e hiriendo a cuatro hombres de 60, 22, 20 y 19 años, dijo la oficial de policía de Los Ángeles, Lizeth Lomeli e informó The Associated Press. Las autoridades, señalaron que Kodak Black y sus amigos se encontraban fuera del lugar antes de que iniciara la trifulca.