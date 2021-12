Entro en depresión al enterarse

Mientras hablaba sobre su diagnóstico, también agregó que cuando se enteró que padecía cáncer de colon no lo podía creer, por lo que entró en una fuerte depresión, aún así, fue gracias a sus amistades que pudo combatir la tristeza y hacerle frente a la enfermedad.

“Eso es lo último que quieres escuchar. Cuando me dijeron esas palabras, me caí por dentro. Me puse de pie después de un rato, hablé con mis amigos que me mantuvieron en alto durante todo esto y mi mentalidad simplemente cambió, como, ‘Tienes que luchar contra esto'”, confesó.