Luego que se diera a conocer la muerte del rapero Zerail Dijon Rivera, mejor conocido como Indian Red Boy, durante una transmisión en vivo a través de Instagram, ahora sus seguidores se dicen traumatizados por el hecho, de acuerdo a una publicación de The Sun .

Kapone se ve confundido y pregunta con groserías qué pasa, sin embargo, ya no pudo responder y termino la grabación cuando la víctima se quita la gorra y queda tendido entre los asientos del automóvil en el que estaba sentado.

Otro dijo: “Yoh vi un video de niño rojo indio muriendo en IG en vivo y yo wl [sic] nunca volver a ser el mismo”, esto tras las impactantes imágenes que circulan por las redes sociales y que no dejan de sorprender a todos.

Tras hacerse el reporte, los primeros en llegar fueron los integrantes del cuerpo de Bomberos del condado de Los Ángeles, California, sin embargo, se dijo que al revisarlo, ya no tenía signo vitales, por lo que llamaron los servicios médicos.

Además el teniente dijo que el sospechoso se fue del lugar antes de que llegara la policía, sin embargo, no está claro el rumbo que tomó, y hasta el momento, se desconoces tanto su paradero como su identidad, pero ya trabajan en su localización.

Tras el crimen del rapero, las autoridades no tuvieron más remedio que pedir apoyo de la ciudadanía para solicitar su colaboración para encontrar el responsable, por lo pronto revisan todos los videos de la zona para ver si encuentra una pista.

CASO SIMILAR

A principio de abril se informó de la muerte del rapero DMX, el de voz ronca que produjo canciones como “Ruff Ryders’ Anthem” y “Party Up (Up in Here)” y cuyo estilo solía incluír aullidos y ladridos además de su grito de guerra “What!”, falleció, informó su familia. Tenía 50 años, informó AP.

El artista nominado al Grammy murió después de sufrir un “paro cardíaco catastrófico”, según un comunicado del hospital de White Plains, Nueva York, donde falleció. Lo llevaron allí de urgencia desde su casa el 2 de abril. Archivado como: Rapero Indian Red Boy