“Cuando se lo llevaron, me llevaron a mí”, sentenció la madre rodeada por sus hijas, que también estaban desconsoladas por la muerte de su hermano. En medio del duro momento, la familia reveló que a Goonew le habían robado y que recibió un disparo por la espalda .

RAPERO BALEADO SIN PIEDAD. El rapero Goonew es asesinado a tiros en Maryland, EEUU, y su madre completamente afligida rompe el silencio no solo para contar la verdad sobre el homicidio de su hijo, sino para enviarles a sus asesinos un contundente mensaje.

“Los detectives de la Unidad de Homicidios están trabajando para identificar y arrestar a los sospechosos que mataron a tiros a un hombre el viernes en la sección no incorporada de District Heights”, comienza diciendo el comunicado . “La víctima es Markelle Morrow, de 24 años, de Washington, DC”.

La carrera de Goonew y su ascenso a la fama

Goonew comenzó a hacerse un nombre en el mundo de la música urbana cuando él y su compañero rapero, Lil Dude, lanzaron un disco juntos al que llamaron Homicide Boat. Su calidad llamó la atención del también rapero Lil Yatchy, quien lo invitó para una colaboración, recordó The Sun.

Posteriormente, en julio de 2018, Goonew sacó lo que sería su disco más destacado: Bug 64, que contenía 11 canciones y todas ellas eran de su autoría. También lanzó sencillos como Takin’ Ova, Cloud y Came In. ESCUCHA AQUÍ “LIFE OR DEATH” DE GOONEW.