Una vez que la noticia se viralizó en redes sociales y diferentes medios de comunicación, algunos de sus seguidores, así cómo familiares y conocidos del rapero, no tardaron en rendirle tributo mientras envían emotivos mensajes de despedida para el fallecido.

Así mismo, diversos medios locales apuntaron que el artista habría muerto mientras se encontraba internado en un hospital, esto como consecuencia de un presunto ataque al que fue sometido D-Bando el año pasado, sin embargo, no se tienen mayores detalles al respecto.

Se trata del rapero Darale Obando, mejor conocido por su nombre artístico como “D-Bando”, responsable de éxitos como “See You With Nothing” y “Boss Baby”, quien según se informó mediante la emisora estadounidense ​​de radio KBXX, habría fallecido este 5 de enero.

Rapero D-Bando: su madre se encuentra desconsolada

Fue a través de una publicación en la red social Facebook, que la madre del rapero publicó como se sentía luego de perder a su hijo: “Hoy es uno de los días más difíciles de mi vida. Acabo de perder a mi hijo. Darale Obando ha hecho la transición a casa para estar con el Señor. No más dolor ni sufrimiento”.

La mamá de Obando, agregó que no había palabras suficientes para explicar todo lo que estaba sintiendo en estos momentos. "Aún le agradezco a Dios por los 34 años que me prestó. Te amaré, Boo, para siempre hasta que nos volvamos a encontrar en el cielo", agregó según The Sun.