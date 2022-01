De acuerdo con información de The Sun , fue su primo, de nombre Clank Rivers, quien compartió esta noticia por medio de sus redes sociales: “Descansa bien, primo”. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento . Descanse en paz, CPO Boss Hogg.

En las primeras horas de hoy, se dio a conocer el sensible fallecimiento del rapero Vincent Edwards, mejor conocido como CPO Boss Hogg, a los 52 años de edad, a quien se le recuerda por haber colaborado con Tupac, quien fue asesinado el 13 de septiembre de 1996 en Las Vegas , Nevada.

¿Quién era CPO Boss Hog?

Según reportó The Sun, CPO Boss Hogg fue más conocido por el tiempo en el que estuvo en Death Row Records y por haber colaborado con Tupac. Fue con el nombre de Lil Nation que irrumpió en el mundo del rap, y tiempo después, cambiaría al nombre con el que permaneció hasta el día de su muerte.

El rapero participó en canciones de Findum, F ** kem y Flee de N.W.A., además de aparecer en el álbum de Tupac llamadoAll eyez on me, específicamente en la canción Picture me rollin, por la que recibió una compensación de $37,000 dólares, siendo uno de los aspectos más destacados de su carrera.