Ramsés Vidente sorprende nuevamente con sus predicciones

El Vidente de las Estrellas asegura que habrá una terrible pérdida para televisora mexicana

Además, comparte más predicciones en sus historias de Instagram

¡Lo que se viene! Ramsés Vidente, también conocido como El Vidente de las Estrellas, predice terrible pérdida para televisora mexicana y comparte una foto en sus historias de Instagram que da mucho de qué hablar, ya que muestra a Emilio Azcárraga (Televisa), Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca) y Carlos Slim (uno de los empresarios más ricos del mundo).

En esta red social, Ramsés Vidente cuenta con más de 20 mil seguidores, los cuales se enteraron en primer lugar de esta predicción, que de ser una realidad, sacudirá al mundo del entretenimiento y los negocios.

“Televisora pierde su estrella. La cadena de televisión en completo pedazos y ahora quién es el dueño quien lleva el barco que pasará, las Estrellas de luto se cierra un ciclo”, posteó El Vidente de las Estrellas, aunque esa no sería su única predicción.

En otra imagen, se puede leer el siguiente mensaje: “Todo el mundo hablando de la muerte de esta persona, todos los televisores en el mundo hablando de su partida, su país en lágrimas, se ha ido”. ¿A quién se referirá? Solo el tiempo tiene la respuesta.

En cuanto a más predicciones que compartió Ramsés Vidente, a continuación mostramos algunas de ellas:

“Energía inestable Reynosa oremos una energía oscura fuego algo semanas difíciles oremos”.

“México hambre necesidad comer rapiña no hagamos eso por favor el mundo inicia ciclo de rapiña no debemos hacernos daño somos hermanos no hagamos eso por favor”.

“Alergias ceniza peste tienen que controlar esto fuera de sectores de población”.

“Ataúd acero y cemento cubierto una etapa difícil tumba de cemento”.

“Red de tráfico de órganos aprovechando la epidemia dando muertos a personas sanas aprovecharán tráfico de órganos un escándalo en ese país”.

“Tsunami Indonesia Movimiento de tierra en el país se estará habando un tsunami silencioso”.

“Eje Tierra movimiento algo un movimiento la tierra se retrasa milésimas de segundos movimiento”.

“La llave maestra de almas oscuras se abre los 7 seres equilibrio y desequilibrio vienen a limpiar el mundo de la energía oscura malignos la llave maestra septiembre octubre los 7 sentidos”.

“Conspiración. Secretos salen a la luz ellos!”.

“Conspiración en USA. El secreto en voces el gran secreto la zona del silencio el montaje la Luna. La conspiración algo que ya se sabía Egipto, México, zona del silencio, ellos!”.

Por último, Ramsés Vidente compartió una visión que se cumplió y que hizo el pasado 8 de julio, la cual decía: “Helicóptero político o persona pública. Deben tener cuidado con helicópteros darle mantenimiento”.

Justo ayer, se dio a conocer que Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien estaba acompañado de un colaborador y el chofer del vehículo en el que viajaban, sufrieron un accidente automovilístico en el Libramiento Sur Federal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en México. Visión cumplida de Ramsés Vidente.