Por otra parte, en el video, el pastor contó la terrible experiencia: “Ella estaba sentada a la orilla de la cama, y estábamos discutiendo bastante fuerte y le dí una patada y se cayó de la cama, que mal me sentí” confesó Pedro Rivera Jr al agredir a su esposa Ramona hace años atrás.

“Quiero confesar: Le pegué a mi esposa y es difícil aguantar esto, el hombre que le pega a su esposa ES UN COBARDE y la esposa que le pega a su esposo es una MACHORRA: la violencia domestica no debe de suceder en el hogar”.

Tras pasar por este lamentable hecho Pedro Rivera Jr y su esposa Ramona decidieron saltar este suceso, prometiendo que esto no iba a suceder jamás.

Tanto fue así que a finales del 2019, Pedro Rivera Jr celebró su aniversario número 33 a lado de su esposa Ramona, en el cual el hermano de Jenni Rivera le preguntaba a su gran amor “cómo lo aguantaba tanto”.

A lo que Ramona Rivera, con una gran sonrisa en su rostro le responde el secreto: “¿Cómo le hago? Pues qué primeramente el amor que Dios me ha dado por ti, creo que eso se lo debo a Dios” inicia Ramona, esposa del pastor Pedro Rivera Jr.

Posteriormente, la esposa de Pedro Rivera Jr, hermano de Jenni Rivera, confesó que todo se lo debe a Dios, quién le ha dado las fuerzas: “Él siempre es el que me guía, el que me ayuda, ha habido situaciones difíciles pero la perseverancia es más importante”

“Nunca me ha gustado darme por vencida en nada, siempre me gusta seguir hacia la meta y mi meta es hasta que la muerte me separe de ti, y pues adelante”.

Cabe destacar que este ha sido el matrimonio de los hermanos Rivera que más ha perdurado de todos.

Archivado: esposa Pedro Rivera Jr