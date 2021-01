Surge video en redes sociales del aniversario número 33 de Pedro Rivera Jr y Ramona

Su esposa dice cómo ha logrado estar con él por mucho tiempo.

Seguidores felicitan a la pareja por otro año más juntos

“Hasta que la muerte nos separe”. Resurge video en redes sociales de Ramona, esposa de Pedro Rivera Jr, en el cual revela como ha durado 33 años casada con el hermano de la fallecida Jenni Rivera.

En un video resurgido en su cuenta oficial de Instagram, Pedro Rivera Jr aparecía celebrando su aniversario número 33 al lado de su esposa Ramona, en el cual Pedro, hermano también de Lupillo Rivera le preguntaba “Cómo lo había aguantado tanto”.

En la publicación, compartida a finales del año de 2019, Pedro Rivera Jr, escribía el siguiente mensaje a pie de video, en donde el pastor pedía a sus seguidores que felicitaran a su esposa Ramona:

“Celebrando 33 años de casados. Gracias a Dios que él le ha dado las fuerzas para aguantarme estos 33 años de casados y 37 de conocernos. No ha sido fácil, pero esto es hasta que “LA MUERTE NOS SEPARE”. Feliciten a mi esposa Ramona Rivera”.

En el video, que ya cuenta con más de 6 mil me gusta, se ve a Pedro Rivera Jr preguntándole a su esposa Ramona como es que lo había aguantado tanto: “Estamos celebrando nuestro aniversario, mi esposa ¿Cómo me has aguantado tanto tiempo bebé?, dile a la gente por qué y cómo le haces”.

A lo que Ramona Rivera, con una gran sonrisa en su rostro le responde el secreto: “¿Cómo le hago? Pues qué primeramente el amor que Dios me ha dado por ti, creo que eso se lo debo a Dios” inicia Ramona, esposa del pastor Pedro Rivera Jr.

Posteriormente, Ramona dice que todo se lo debe a Dios, quién le ha dado las fuerzas: “Él siempre es el que me guía, el que me ayuda, ha habido situaciones difíciles pero la perseverancia es más importante”

Puedes ver el video de Ramona esposa de Juan Rivera Jr aquí.